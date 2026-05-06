Китайский автопроизводитель ушел из России

С 1 мая 2026 года послепродажное обслуживание и ремонт автомобилей Kaiyi осуществляет компания «Вотур Мотор Рус», управляющая маркой Jetour. Об этом проекту Авто Mail сообщил официальный представитель китайской марки. Речь идет о машинах, проданных через дилерскую сеть ООО «КАИ РУС».

Представитель поблагодарил клиентов за доверие и выразил уверенность, что передача сервисных обязательств в «Вотур Мотор Рус» (ранее компания была известна как Jetour) позволит сохранить высокий уровень обслуживания и бесперебойную поддержку российских клиентов.

В Kaiyi подчеркнули, что все гарантийные обязательства перед покупателями, приобретавшими автомобили у официальных дилеров, остаются в силе — как по техническому обслуживанию, так и по ремонту в гарантийный период. Дилерские центры марки сейчас перезаключают сервисные договоры с «Вотур Мотор Рус». При этом они продолжают оказывать гарантийную и сервисную поддержку, а также обеспечивать поставку запасных частей.

