Стало известно, почему Li Auto отказалась выпускать седаны

Глава Li Auto раскритиковал седаны за нехватку пространства. Генеральный директор Li Auto Ли Сян вновь ответил на вопрос, который волнует многих: почему компания до сих пор не выпустила седан? По его словам, дело не в нежелании, а в противоречии с главной философией бренда, сообщает IT Home.

© Motor.ru

«Не то чтобы мы не хотим делать седаны, — написал Ли Сян в соцсети. — Но жертвовать пространством и комфортом ради формы — это противоречит нашему стремлению к „чувству дому“. А если сделать седан выше, чтобы сохранить удобство, пострадают пропорции и внешность».

Флагманский L9 Livis Ли Сян назвал самым полным воплощением текущей дизайн-философии:

«Внешне — пропорции и осанка, внутри — ощущение дома. Восточная культура ценит домоседство, и это для нас главное».

Напомним, ещё в 2025 году Ли Сян говорил, что Li Auto выйдет на рынок седанов только после того, как текущие модели (внедорожники и MPV) позволят достичь годовой выручки в 300 млрд юаней.