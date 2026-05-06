Как оформить аварию без ГИБДД при отсутствии интернета

На фоне ограничений работы мобильного интернета автовладельцам приходится вспоминать старые способы оформления мелких аварий. А именно - заполнения бланков извещений о ДТП вручную, а также вызовов сотрудников ГИБДД на место происшествия из-за мельчайшей царапины на бампере.

Урегулирование происшествия с помощью так называемого Европротокола, то есть без вызова ГИБДД, стало давно популярным. Если нет пострадавших, то можно оформить аварию без вызова полиции. Это быстрее. Достаточно зафиксировать место ДТП, повреждения машин через функцию приложений "Помощник ОСАГО", Госуслуги или самих страховых компаний.

При фотофиксации таким образом стоимость возмещения возрастает до 400 тысяч рублей. Без нее - 100 тысяч.

Но что делать в условиях, когда мобильный интернет не работает? Об этом рассказали эксперты Российского союза автостраховщиков. И там оказалось гораздо больше подвохов. В частности, в связи с ограничениями в работе интернета может оказаться так, что сотрудник ГИБДД не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис. То есть любой электронный документ надо возить с собой в распечатанном на бумаге виде. Даже электронный полис ОСАГО надо иметь с собой на бумаге.

Если интернет не работает, то и электронный сервис "Оформление европротокола онлайн" не может быть использован для оформления документов о ДТП. Оформить извещение о ДТП всегда можно на бумажном бланке, который предоставит страховая компания. О том, чтобы такой бланк был у каждого водителя с собой, нужно позаботиться заранее.

Однако в процедуре Европротокола важную роль играет фотофиксация данных о ДТП, которая выполняется с помощью мобильного приложения, и здесь обмен данными по интернету играет ключевую роль. Надо помнить, что лимит выплаты по ОСАГО при оформлении извещения о ДТП без разногласий составляет всего лишь 100 тысяч рублей без фотофиксации и 400 тысяч рублей, если фотофиксация выполнена. При оформлении извещения о ДТП с указанием наличия разногласий выплаты без фотофиксации не будет, а если она выполнена, то лимит - 200 тысяч рублей. Это означает, что нужно оценить ситуацию, которая возникла в результате ДТП.

Если повреждения совсем небольшие, а оба водителя не имеют разногласий, то оформляется извещение на бланке, и этого достаточно. Но если лимита в 100 тысяч рублей не хватает, а фотофиксацию сделать невозможно, то нужно, следуя пункту 2.6.1 Правил дорожного движения, сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления ДТП.

Не исключается, что сотрудник полиции предложит оформить "по Европротоколу", и тогда нужно пояснить, что извещение на бланке можно написать, разногласий нет, но без фотофиксации лимит выплаты будет недостаточен, поэтому обязательно нужно оформление документа ГИБДД.

А если водители не могут договориться и разногласия сохраняются, то без фотофиксации ни о каком Европротоколе и речи не идет. Поэтому необходимо получить от сотрудника ГИБДД точную информацию о том, куда, в какое подразделение и по какому адресу следует прибыть для оформления. А чтобы в подразделении могли оформить все документы, надо, оставляя место ДТП, зафиксировать любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств.