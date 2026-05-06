Названы девять серьезных недостатков кроссовера Changan CS75 Plus

«За рулем» перечислил 9 слабых мест китайского кроссовера Changan CS75 Plus. Первый Changan CS75 (без слова Plus) поступил в продажу в 2017 году. В 2019-м появилось второе поколение с названием CS75 Plus — и до 2023 года их продавали одновременно. Цены на автомобиль на вторичном рынке стартуют от 1,7 млн рублей, сообщает журнал «За рулем».

Главный минус Changan CS75 Plus — слабая шумоизоляция, в салоне шумно, особенно на трассе, сообщил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

При богатом оснащении владельцам непонятно отсутствие подогрева ветрового стекла, руля и задних сидений, а также электропривода багажника; защиты картера тоже нет.

Расход топлива в городских пробках достигает 14−15 л. на «сотню», что многие считают чрезмерным. Запчасти доступны, но цены на них неоправданно высоки.

Полуторалитровые турбомоторы очень требовательны к качеству масла и топлива, после 50−80 тыс. километров возможны нагар на клапанах и залегание колец, а чистка форсунок — неприятная процедура.

Штатный теплообменник автоматической коробки Aisin работает неэффективно, эксперт советует заменять его на внешний радиатор. На малых пробегах иногда встречаются протечки радиаторов и отказы клапана расширительного бачка.

Лакокрасочное покрытие тонкое, сколы образуются легко, а защита днища недостаточно полноценна. В целом до пробегов 80−100 тыс. километров фатальных поломок нет, все болячки лечатся без запредельных затрат, однако покупателю стоит быть готовым к шумному салону, высокому расходу топлива и капризным двигателям, предупредил Зиновьев.