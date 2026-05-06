Киберэксперт пояснил риски подключения смартфона к арендованной машине

При подключении телефона на арендованном автомобиле может сохраниться уязвимая информация водителя, рассказал в беседе с RT главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков.

«Подключать телефон к арендованной машине без необходимости не стоит. Не потому, что машина сразу украдёт пароли и деньги, а потому, что мультимедиа вполне может получить контакты, журнал звонков, имя телефона и иногда доступ к сообщениям. Потом часть этих данных может остаться в памяти автомобиля», — поделился он.

По его словам, многие машины при подключении довольно настойчиво просят доступ к контактной книге.

«Формально это объясняется удобством, чтобы водитель мог отвечать на звонки и видеть имена на экране. Но пользователям такое удобство может дорого обойтись, особенно если речь идёт об арендованной машине, которой после них будут пользоваться другие люди», — отметил он.

Самый разумный вариант — подключать телефон только для зарядки и не давать никаких разрешений на доступ к данным, посоветовал эксперт.

«Если нужен Bluetooth для музыки, лучше сразу запретить доступ к контактам, журналу вызовов и сообщениям. Для навигации безопаснее использовать телефон на держателе, а не сохранять адреса в штатной системе автомобиля», — подчеркнул он.

После аренды стоит удалить телефон из списка подключённых устройств в машине, заметил Зыков.

«Также полезно удалить машину из Bluetooth на телефоне. Если в мультимедиа есть сброс персональных данных, лучше сделать и его. Главный риск не в том, что автомобиль взломает телефон, а в том, что пользователь сам разрешит системе скопировать лишнее», — подытожил он.

