Почему водители с открытыми окнами рискуют здоровьем и кошельком

Коктейль из пыли и выхлопов: чем опасны открытые окна в автомобиле.

Прежде всего, стоит разобраться, насколько оправдан отказ от кондиционера в жару. Многие автомобилисты до сих пор верят, что так они экономят бензин. Однако законы физики говорят об обратном.

На скорости от 60-70 км/ч опущенные стекла создают мощное аэродинамическое сопротивление. Машина буквально превращается в парашют, и мотору приходится тратить больше горючего, чтобы преодолевать воздушную стену. Особенно это заметно на малолитражках, где каждый лишний процент нагрузки заставляет двигатель работать на пределе.

При этом в салоне стоит гул, который быстро утомляет и провоцирует головную боль. Выходит, что «экономия» оборачивается не только лишними тратами, но и дискомфортом.

По заявлению сотрудников ГАИ, которое приводит njcar.ru, вред от опущенных стекол куда серьезнее, чем кажется. Салон, по сути, превращается в пылесос: в него летит вся дорожная грязь, гарь, мелкодисперсная пыль от тормозных колодок и шин. Это не просто видимая грязь, а агрессивный абразив, который оседает на обивке, пластике и – что самое неприятное – в легких.

Инженер-автомеханик Михаил Лазарев так описал этот процесс:

«Открытое окно в городе – это портал для токсичных осадков. Мелкие частицы резины и асфальта оседают не только на панели, но и в легких водителя. Если у вас аллергия, такая поездка превращается в пытку».

Немаловажна и безопасность. Водитель, отвлекшийся на осу или шмеля, залетевшего в салон на скорости, – это реальная угроза. Паника заставляет бросать руль, забывать о боковом интервале и правилах. Есть и криминальная сторона: на светофоре с опущенным стеклом крайне легко стать жертвой уличного вора, который за секунду выхватит телефон с кронштейна или сумку.

Эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв предупреждает:

«Любая вещь, лежащая на виду при открытом окне, – это приманка. Злоумышленники используют фактор неожиданности, пока вы стоите в пробке. Это классическая схема, о которой часто забывают любители «свежего воздуха»».

Удивительно, но многие не задумываются о том, как положение стекла влияет на безопасность при аварии. Поднятое стекло – это часть конструкции кузова, которая помогает правильно раскрыться боковым шторкам безопасности и удерживает пассажиров при опрокидывании. Открытый проем, наоборот, становится входными воротами для осколков и дорожного мусора.

Автоэксперт-оценщик ущерба Александр Громов подтверждает:

«При боковом ударе закрытое стекло становится дополнительным барьером. Оно удерживает частицы разбитого пластика и камни. С открытым окном риск получить травму лица от внешних предметов возрастает в разы».

Наконец, есть и распространенное заблуждение насчет шума. Многие уверены, что гул в салоне – это просто ветер. На деле это акустическое давление и инфразвук от турбулентности. Такой постоянный низкочастотный шум действует на нервную систему угнетающе, вызывая быструю утомляемость. Какой бы ни была марка машины – будь то старый ГАЗ или современный китайский кроссовер, – законы аэродинамики и физики остаются одинаковыми. Специалисты советуют использовать климатическую систему по назначению, а окна держать закрытыми.