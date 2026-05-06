Названы культовые автомобили семидесятых годов

Autoexpress перечислил 10 легендарных автомобилей 1970-х годов. Десятилетие, которое многие называют «временем, когда красивые автомобили были редкостью», на самом деле подарило миру множество инновационных, харизматичных и технически совершенных машин. Эксперты выделили 35 моделей, но первые десять из списка Autoexpress заслуживают особого внимания.

Открывает рейтинг Saab 99 Turbo — автомобиль, который в 1978 году доказал, что турбонаддув может не только повышать мощность, но и сохранять эффективность четырёхцилиндрового двигателя, обеспечивая плавный крутящий момент, как у более крупного мотора.

Вторым в списке идёт Porsche 911 Carrera RS 2.7. Он весил менее тонны благодаря тонкой стали, лёгким стеклам и карбоновым бамперам, а его 210-сильный двигатель разгонял машину до сотни за 5,8 с. Именно на этой модели впервые появился легендарный «утиный хвост» — антикрыло, уменьшающее подъёмную силу на задней оси.

Третье место занял Renault 5 — французский бестселлер, разошедшийся тиражом 5,5 млн экземпляров, который при компактных размерах предлагал просторный салон и впоследствии обзавёлся горячими версиями Alpine и Turbo.

Четвёртым стал Volvo 240 — автомобиль, ставший символом среднего класса и определивший образ бренда на поколение вперёд благодаря своей квадратной конструкции, практичным решениям вроде съёмного чехла багажника и революционным для своего времени системам безопасности, включая навязчивый звуковой сигнал непристёгнутых ремней.

Замыкает первую пятёрку Porsche 928, запущенный в 1977 году. Это переднемоторное купе с V8 и четырьмя местами. У него окрашенные пластиковые бамперы и трансмиссия в задней части для идеальной развесовки 50:50.

Шестым в рейтинге значится Mercedes G-Wagen, впервые вышедший на гражданский рынок в 1979 году. Изначально создававшийся для немецких военных, он позже превратился в легенду, особенно после того, как AMG установил под его капот 5,5-литровый V8.

Седьмую позицию занял Citroen SM — флагман французской марки, оснащённый двигателем V6 от Maserati, уникальной гидропневматической подвеской и дизайном, который выделялся даже на фоне гораздо более дорогих машин. Однако сложность конструкции сделала его ненадёжным без тщательного ухода, что привело к снятию модели с производства всего через пять лет.

Восьмой стала Honda Civic Mk1 — автомобиль, который проложил дорогу японским брендам в Европу. Он надежен, дешев в обслуживании, с привлекательным дизайном и просторным салоном.

Девятое место досталось BMW E9 3.0 CSL «Batmobile». С тонкими панелями, плексигласовыми стёклами и отсутствием шумоизоляции его рядная «шестёрка» выдавала 206 л.с., а знаменитое заднее антикрыло клиенты получали отдельно и устанавливали самостоятельно из-за немецких бюрократических запретов.

Замыкает десятку Alfa Romeo Alfasud — переднеприводной компактный седан, спроектированный легендарным Джорджетто Джуджаро. Благодаря оппозитному двигателю с низким центром тяжести и «острому» реечному рулевому управлению Alfasud считался самым управляемым компактным автомобилем своего времени, хотя его репутацию подпортило ужасное качество стали, из-за которого кузова буквально рассыпались от коррозии.