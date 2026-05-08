Пекинский автосалон показал сильные и слабые стороны китайских компаний

Завершившийся автосалон в Пекине (проводился с 24 апреля по 3 мая) стал рекордной по масштабам, на нем был представлен 1451 автомобиль, из которых 181 - мировые премьеры и 71 концепт-кар. Локальные китайские бренды заняли более 60% экспозиции. Среди мировых марок активно участвовали Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Toyota и Nissan.

В качестве основных трендов мотор-шоу специалисты называют массовый переход к автопилоту третьего уровня, революцию в зарядке и батареях, ставку на автономный транспорт, а также изменение пропорции новинок массового и премиального сегмента в пользу последних.

Издание "Автовзгляд" отметило также такой тренд Пекинского автосалона, как переход производителей от чистой "электромобильности" к гибридам. Китайцы мгновенно переключились, выкатив десятки гибридных машин. Комбинированный вариант позволяет охватить куда более широкую аудиторию.

Еще одна упомянутая тенденция - исчезновение ярких, оригинальных решений в дизайне. Все новинки сливаются в единую массу как визуально, так и технически. Речь, в частности, о внедорожниках с рублеными формами, стоявших едва ли не на каждом стенде, одинаковых, по выражению автора, силовых установках и однотипных заявлениях участников мотор-шоу об увеличении дальности хода.

В ключевых новинках заново "изобретаются" безрамочные двери, толстый ворс коврового покрытия и потолочный монитор для заднего ряда.

Можно отметить и массовый переход китайских брендов в дорогие сегменты. Соответственно, бюджетные и доступные машины на выставке были в дефиците. Цены при этом уже сравнимы с мировыми лидерами, которые тоже выставлялись в Пекине. Речь, в частности о бренде AUDI (не с четырьмя кольцами), который показал в столице КНР удлиненную версию седана A6 L и электрический кроссовер E7X.