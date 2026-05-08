Названы самые популярные премиальные автомобили с пробегом в РФ

Агентство "Автостат" назвало самые популярные премиум-автомобили с пробегом. За первые три месяца 2026 года в России было реализовано 531 авто, что незначительно превышает прошлогодний показатель за тот же период - 527 единиц, рост составил 0,8%.

Лидирующую позицию среди премиальных марок на вторичном рынке занял Bentley. В течение первого квартала года было зафиксировано 206 перепродаж машин этой марки, что составляет примерно 40% от общего объема сделок. На втором месте по популярности находится Rolls-Royce, чьи модели нашли новых владельцев 103 раза. Замыкает тройку лидеров Maserati с показателем в 93 проданные машины. Далее идут Lamborghini (85 единиц), Ferrari (37 единиц) и Aston Martin (7 единиц).

Среди наиболее востребованных моделей подержанных автомобилей премиум-класса следующие модели:

1. Bentley Continental GT (97 реализованных экземпляров)

2. Lamborghini Urus (67 продаж)

3. Bentley Bentayga (55 продаж)

4. Maserati Levante (52 продажи)

5. Rolls-Royce Cullinan (48 продаж)

Ранее "РГ" сообщала, что за первые 4 месяца текущего года на российский учет встало 5376 новых автомобилей BMW. Это на 69% больше, чем в январе - апреле прошлого года (3174 шт.).