Дешевый китайский кроссовер может оказаться дорогим в ремонте

Китайские автомобили с низкой ценой могут стать настоящей головной болью для владельца: экономия при покупке способна обернуться серьезными затратами на ремонт. В первую очередь это касается бюджетных моделей, которые из-за слабой защиты кузова и недостаточной коррозийной стойкости быстрее выходят из строя. Как выяснили эксперты, восстановление таких машин после ДТП или естественного износа зачастую оказывается дороже, чем ремонт более дорогих аналогов.

Одной из таких «опасных» моделей является кроссовер, цена которого на первый взгляд кажется привлекательной, но за ней скрываются проблемы с надёжностью. Специалисты советуют обращать внимание не только на стоимость при покупке, но и на доступность запчастей и ресурс ключевых узлов. Владельцы дешёвых китайских внедорожников часто сталкиваются с преждевременным износом подвески и проблемами в электрике.

Помимо этого, подобные автомобили хуже держатся на вторичном рынке: потеря в цене за первые годы эксплуатации может быть критичной. Эксплуатируя такую машину, автовладельцы рискуют столкнуться с необходимостью частых визитов в сервис. В итоге неоправданная экономия способна обернуться существенно большими тратами в долгой перспективе.