В мае банки и автодилеры предложат выгодные спецпрограммы

Руководитель автонаправления "Свой Банк" Станислав Пушевский рассказал "Российской газете", что в мае рынок новых автомобилей в России, скорее всего, будет двигаться не по сценарию резких изменений цен, а через точечные корректировки по отдельным брендам и моделям.

Эксперт уверен, что, поскольку спрос на рынке РФ начал постепенно восстанавливаться, банки, дистрибьюторы и дилеры будут на этом фоне активнее работать со спецпрограммами по автокредитованию и совместными маркетинговыми акциями.

"Производители сейчас вынуждены балансировать между пересмотром прайс-листов и необходимостью поддерживать объем продаж. При этом говорить о дефиците предложения на рынке в целом пока оснований нет. У дилеров и дистрибьюторов сохраняется доступный сток новых автомобилей, хотя ситуация заметно различается по брендам и моделям", - отметил специалист.

Он также обратил внимание на то обстоятельство, что официальный прайс-лист и фактическая цена сделки сегодня часто отличаются, а отдельные бренды точечно корректируют цены.

"Даже при повышении рекомендованных цен многие дистрибьюторы и дилеры продолжают стимулировать спрос через маркетинговые программы, субсидированные кредиты и трейд-ин", - заметил Пушевский.

Он привел в пример ситуацию, когда в апреле Tank повысил стоимость отдельных комплектаций Tank 500 примерно на 300 тыс. рублей, Haval увеличил цены на H5 примерно на 150 тыс. рублей, а Omoda, GAC, Hongqi и ряд других марок также проводили выборочные корректировки прайс-листов.

На вторичном рынке, по оценке эксперта, динамика остается значительно спокойнее. Цены на автомобили с пробегом в последние месяцы меняются медленнее, чем на новые машины, поэтому в мае рынок б/у автомобилей, вероятнее всего, сохранит боковой тренд без резких ценовых движений.