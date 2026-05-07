Названы минусы узбекского седана Chevrolet Cobalt

Автоэксперт Зиновьев раскритиковал Chevrolet Cobalt за слабую АКП и неидеальную подвеску. Согласно актуальному рейтингу журнала «За рулем», на вторичном рынке можно найти семь доступных седанов не дороже 500 тыс. рублей, которые гарантированно выдержат еще минимум 100 тыс. км пробега.

© Motor.ru

Так, по словам специалиста, мотор B15D2 объёмом 1,5 литра и мощностью 102 л.с., несмотря на общую надёжность, требует внимания. Гидрокомпенсаторов здесь нет, поэтому время от времени приходится регулировать зазоры клапанов. Кроме того, эпизодически случаются течи сальников.

Главная слабость — автоматическая коробка передач 6Т30. Эксперт Сергей Зиновьев отмечает, что у этого автомата есть «пара слабостей», и капитальный ремонт часто требуется уже к 150 тыс. километров пробега.

Подвеску автомобиля нельзя назвать сверхпрочной на откровенно разбитых дорогах. Хотя на ровных или умеренно плохих покрытиях элементы ходовой способны пройти более 100 тыс. километров, серьёзные ямы и колдобины Cobalt переносит хуже.

Владельцы в отзывах также жалуются на салон. Пластик в Chevrolet Cobalt царапается и выглядит недорого. Один из владельцев признался, что пришлось проклеивать проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой, чтобы сохранить внешний вид.

Таким образом, Chevrolet Cobalt — это живучий и практичный автомобиль, но потенциальному покупателю на вторичном рынке стоит помнить о слабом автомате, требовательном моторе и не самой крепкой подвеске на разбитых дорогах.

Chevrolet Cobalt выпускался в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане фургон Chevrolet Damas подешевел до 550 тысяч рублей.