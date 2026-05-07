Названы минусы узбекского седана Chevrolet Cobalt

Автоэксперт Зиновьев раскритиковал Chevrolet Cobalt за слабую АКП и неидеальную подвеску. Согласно актуальному рейтингу журнала «За рулем», на вторичном рынке можно найти семь доступных седанов не дороже 500 тыс. рублей, которые гарантированно выдержат еще минимум 100 тыс. км пробега.
Так, по словам специалиста, мотор B15D2 объёмом 1,5 литра и мощностью 102 л.с., несмотря на общую надёжность, требует внимания. Гидрокомпенсаторов здесь нет, поэтому время от времени приходится регулировать зазоры клапанов. Кроме того, эпизодически случаются течи сальников.
Главная слабость — автоматическая коробка передач 6Т30. Эксперт Сергей Зиновьев отмечает, что у этого автомата есть «пара слабостей», и капитальный ремонт часто требуется уже к 150 тыс. километров пробега.
Подвеску автомобиля нельзя назвать сверхпрочной на откровенно разбитых дорогах. Хотя на ровных или умеренно плохих покрытиях элементы ходовой способны пройти более 100 тыс. километров, серьёзные ямы и колдобины Cobalt переносит хуже.
Владельцы в отзывах также жалуются на салон. Пластик в Chevrolet Cobalt царапается и выглядит недорого. Один из владельцев признался, что пришлось проклеивать проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой, чтобы сохранить внешний вид.
Таким образом, Chevrolet Cobalt — это живучий и практичный автомобиль, но потенциальному покупателю на вторичном рынке стоит помнить о слабом автомате, требовательном моторе и не самой крепкой подвеске на разбитых дорогах.
Chevrolet Cobalt выпускался в Узбекистане.
