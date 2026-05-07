Когда в РФ перестанут покупать Toyota и Mazda

Президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал "Российской газете", когда россияне перестанут приобретать Toyota и Mazda.

У нас начали активно покупать автомобили японских марок (Toyota и Mazda), которые производятся в Китае. Насколько силен этот тренд и смогут ли эти модели оказать серьезную конкуренцию машинам китайских брендов, в том числе - локализованным в РФ?

Алексей Подщеколдин: За последние четыре года бизнес, скажем так, "серого" ввоза вырос больше, чем официальный. Потому что возникла целая группа частных лиц, неких компаний. А официальным дилерам заниматься этим очень сложно. Во-первых, (у "официалов". - "РГ") есть ответственность за продажу автомобиля. Плюс к тому, везут в основном автомобили на конечного покупателя, где утильсбор - 3 тыс. рублей. То есть сейчас это машины с двигателями объемом до 2 литров и мощностью до 160 л.с. Это, к примеру, Toyota Corolla, разные Mazda и так далее.

Если в прошлом году по "серому" каналу было ввезено 16 тыс. автомобилей, то в этом году за первый квартал - почти 41 тыс. автомобилей. Это уже серьезно. Компании инвестируют, их заставляют вкладывать в локализацию, тратить деньги. А тут ребята идут напрямую.

Правила игры должны быть понятные и для всех равные. При этом я сам голосую за стоимость. Нужно организовать дело так, чтобы мы покупали автомобили не за 3,5 млн рублей, а хотя бы за 2 млн рублей.

Но все-таки. Как долго продлится история с поставками из Китая японских автомобилей?

Алексей Подщеколдин: Она зиждется на их прежней популярности, надежности, это какая-то сформировавшаяся группа "мы не покупаем китайские авто". Люди эти машины приобретают, но этот канал существует, потому что он сформирован за счет не совсем ровного администрирования рынка. Как только его (канал. - "РГ") прикроют, это все закончится.

Так что успех основан лишь на разрешении ввоза этих автомобилей по "серым" каналам. Это временная история.

