Как кнопки на руле Lada Vesta помогают водителю не отвлекаться от дороги

Кнопки на рулевом колесе топовых версий LADA Vesta, помимо привычного управления музыкой и звонками, берут на себя часть функций цифровой приборной панели и ассистентов. Как рассказали в компании, левая сторона руля включает клавиши круиз-контроля и ограничителя скорости, которые в долгих поездках снижают нагрузку на водителя, позволяя не следить за педалью газа. Там же находятся кнопки для голосового помощника и звонков, чтобы не тянуться к экрану.

Правая сторона отвечает за мультимедиа: переключение треков, громкость, отключение звука, а также управление цифровой панелью — смена режимов бортового компьютера, вывод навигации или данных. Интересно, что различаются короткие и длинные нажатия: короткое переключает экран между навигатором и бортовым компьютером, длинное — разворачивает карту на всю приборку или возвращает классические шкалы. Бортовой компьютер предупреждает о гололеде и напоминает нажать тормоз при запуске.

Благодаря такому распределению часть операций выполняется быстрее, чем через центральный экран. Ассистенты становятся более интуитивными, а цифровая приборка и мультимедиа легче в управлении. Кнопки возвращают контроль под пальцы водителя, минимизируя отвлечения от дороги.