Блогер сравнил время реального разгона Lada Iskra с паспортными показателями

Автомобильный блогер KhaDm провел замеры реального разгона Lada Iskra до 100 километров в час и сравнил результаты с заводскими данными. В испытаниях участвовал универсал Iskra SW в комплектации Enjoy, оснащенный двигателем мощностью 90 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Стоковый автомобиль разогнался до 100 километров в час за 13,6 секунды. Блогер отметил, что заводским данным можно доверять, так как полученные характеристики близки к заявленным. При большем числе попыток он мог бы достичь этих показателей.

Согласно официальным данным, седан Lada Iskra с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил, оснащенный 5-ступенчатой механической коробкой передач, разгоняется до 100 километров в час за 13 секунд. Версия с двигателем мощностью 106 лошадиных сил и 6-ступенчатой "механикой" достигает этой отметки за 12,6 секунды, а с автоматической трансмиссией (вариатором) - за 13,8 секунды.

Универсал Iskra SW с таким же двигателем и механической коробкой имеет паспортные данные в 13,4 секунды, а вариант с двигателем мощностью 106 лошадиных сил и автоматической коробкой - 13,9 секунды. Кросс-версия SW Cross с двигателем мощностью 106 лошадиных сил разгоняется до 100 километров в час за 13 секунд с механической коробкой и за 14 секунд с автоматической трансмиссией.

