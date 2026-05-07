«За рулем» раскритиковал качество минивэна Hongqi HQ9 за 8,5 млн рублей. Новый автомобиль — представитель популярного в Китае класса бизнес-вэнов, заточенных под VIP-трансферы и выступающих аналогами седанов представительского класса, сообщает «За рулем». Тем не менее, есть ряд серьёзных недостатков, которые ставят под сомнение его цену.

Так, через микроскопический проём капота Hongqi HQ9 крайне затруднительно контролировать и доливать масло, отметил эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин. После запуска двигателя начинает раздражать медленная загрузка центрального дисплея — изображение с камер кругового обзора приходится ждать. При этом протоколов синхронизации со смартфоном в медиасистеме не оказалось вовсе, что для сегодняшнего дня является редкостью.

Стиль комбинации приборов Hongqi HQ9 не меняется, а сам спидометр задвинут в угол, тогда как весь центр отдан под малополезные данные. Сенсорные панели на руле неудобны, а медиасистема оформлена примитивно, пустует и подтормаживает — на премиум она не тянет.

Качество материалов Hongqi HQ9 тоже вызывает вопросы. На годовалом тестовом автомобиле уже видны замятия и трещины на кожаном левом валике водительского сиденья.

Сиденья второго ряда Hongqi HQ9 в базовой комплектации лишены массажеров и имеют лишь ручную продольную регулировку. На третьем ряду (галерке) лучше обустраиваться вдвоём — третий тут лишний, хотя формально диван трёхместный. Обогрева на заднем ряду нет, сказал эксперт.

Главная проблема Hongqi HQ9 — багажник. Если настроить салон для максимального удобства пассажиров, багажник практически исчезает. Спинки кресел горизонтально не складываются. Увеличить место для вещей можно только сдвиганием кресел второго и третьего рядов вперёд. Запаска не предусмотрена.

И наконец, цена. HQ9 в самой бедной комплектации (которую, кстати, в России продавать не будут) стоит от 8,5 до 9 млн рублей. Это очень дорого, особенно на фоне конкурентов: GAC M8 предлагается за 5,5−6,5 млн рублей и не хуже по ездовым качествам и оснащению, а гибридный Voyah Dream с полным приводом и мощностью до 435 сил стоит 7,55−8 млн. рублей. Получается, что Hongqi HQ9 дороже более технологичных конкурентов, но при этом проигрывает им в мелочах и практичности, заявил Милешкин.

