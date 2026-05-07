Юрист разъяснил, когда могут эвакуировать автомобиль

При эвакуации автомобиля присутствие водителя имеет принципиальное значение, рассказал в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Владимир Свечников.

«Эвакуация допустима при управлении без права управления или после лишения такого права: в состоянии опьянения, при отказе от медицинского освидетельствования, при употреблении алкоголя, наркотических или психотропных веществ, после ДТП либо после остановки полицией до проведения освидетельствования или решения об освобождении от него. Сюда же относится управление с заведомо неисправными тормозами, рулевым управлением или сцепным устройством», — пояснил юрист.

Он дополнил, что отсутствие регистрационных документов образует основание для задержания, а забытое дома водительское удостоверение таким основанием не является.

«По правилам остановки и стоянки машину увозят при остановке на месте для инвалидов, на пешеходном переходе и ближе 5 м перед ним, на тротуаре без разрешающих знаков, у остановки маршрутного транспорта ближе 15 м, на трамвайных путях, на проезжей части с препятствием движению и в тоннеле. По знакам с 3.27 по 3.30 («Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», стоянка по чётным и нечётным числам) эвакуация работает при их применении с табличкой 8.24», — поделился специалист.

По его словам, решение о задержании обычно принимает сотрудник Госавтоинспекции либо должностное лицо регионального органа с полномочиями по парковке.

«По ст. 27.13 КоАП РФ это лицо обязано присутствовать на месте до начала движения эвакуатора. Параллельно со штрафом оформляется протокол о задержании с указанием даты, времени, места, оснований, данных составителя, автомобиля, водителя и исполнителя. Без водителя протокол составляется при двух понятых либо с видеозаписью», — объяснил эксперт.

Собеседник RT подчеркнул, что задержание прекращается прямо на месте при двух одновременных условиях: появилось лицо с правом управления автомобилем по ПДД и причина задержания устранена до начала движения эвакуатора.

В таком случае машину обязаны отдать владельцу там же, а штраф за нарушение остаётся.

«Если эвакуатор уже тронулся, федеральная норма прекращать задержание на месте не требует — и автомобиль забирают со специализированной стоянки после устранения причины. Расходы на перемещение и хранение оплачиваются по правилам и тарифам субъекта РФ. Возврат по ст. 27.13 КоАП РФ связан именно с устранением причины задержания», — заключил Свечников.

