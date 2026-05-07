Почему попытка инвестировать в автомобиль – это абсурд

Россияне стали чаще покупать автомобили, за первые четыре месяца текущего года число сделок по сравнению с прошлым годом выросло на 9,6% до 382,5 тысячи. Четверть всех продаж приходится на АвтоВАЗ со всеми моделями Lada, сообщил автоэксперт, главред журнала «За рулем» Максим Кадаков. В беседе с 360.ru он призвал россиян не спешить снимать деньги с депозита ради покупки машины.

© Газета.Ru

В числе активно продающихся авто, помимо отечественных, лидируют также китайские Geely, Haval и новый бренд Tenet, который заменит Cherry.

«Принципиально ничего не изменилось. Львиная доля продаж приходится на эти бренды. Также в первую десятку входит Toyota, как это ни странно, которую везут к нам альтернативными путями», — добавил Кадаков.

По его словам, на данный момент период резкого роста продаж уже спал. Тем, кто вложил свои средства в выгодный депозит лучше не спешить с покупкой авто, так как в начале года цены выросли, а попытка инвестировать в приобретение машины не имеет смысла, считает автоэксперт. Если раньше можно было купить авто перед резким скачком цен, чтобы перепродать подороже, то сегодня это время прошло – при попытке заработать таким образом высок риск потерять в деньгах, пояснил Кадаков.

«Если человек купил машину за миллион рублей, а через полтора года продал за такой же миллион, то просто сохранил количество рублей, а их покупательская способность упала. Поэтому автомобиль как инвестиция или способ сохранения денег — абсурд», — заключила эксперт.

Напомним, по данным «Автостата», в России за март было продано 104,3 тыс. новых легковых машин, что на 30,6% больше, чем годом ранее. Такой результат стал лучшим с начала 2026 года. Уточняется также, что в начале весны Lada сохраняет лидерство в марочном первенстве с долей 24,12%, что соответствует почти 25,2 тыс. проданных автомобилей — это всего на 0,1% ниже показателя годичной давности. Среди иномарок первое место занимает Haval, реализовавший в марте 14,8 тыс. машин. Тройку замыкает российский Tenet (10,3 тыс.), далее следуют Geely и Belgee (6346 и 5184 единиц соответственно).

Ранее в РФ рухнул рынок пикапов.