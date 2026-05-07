Перечислены кроссоверы с большим багажником и низким расходом топлива

Вместительный багажник и экономичный расход: 5 семейных кроссоверов без переплаты
При выборе семейного кроссовера многие водители хотят получить вместительный багажник, умеренный расход топлива и доступное обслуживание, не переплачивая за бренд или излишние опции. На рынке есть несколько моделей, которые отвечают этим требованиям без лишних затрат. Об этом сообщает издание speedme.ru.
Среди таких автомобилей выделяется Kia Sportage — он предлагает просторный салон и багажник объёмом около 620 литров, при этом средний расход топлива составляет около 7,5 литров на 100 км. Обслуживание не вызывает сложностей благодаря широкой сети сервисов и доступным запчастям.
Ещё один вариант — Hyundai Tucson, который также славится вместительностью (багажник до 604 литров) и экономичностью: бензиновый двигатель потребляет около 7,8 литров в смешанном цикле. Простота в ремонте делает эту модель привлекательной для семей.
Французский Citroen C5 Aircross предлагает багажник от 580 до 690 литров и расход около 6,5 литров для дизельной версии. Модель выделяется комфортной подвеской и невысокими затратами на техобслуживание.
Также в списке — японский Mazda CX-5 с багажником до 615 литров, средним расходом около 7,2 литра и надёжной конструкцией, что снижает частоту поломок. Замыкает пятёрку Toyota RAV4, у которой объём багажника достигает 580 литров, а гибридная версия расходует около 5,5 литра на 100 км. Сервис для этих автомобилей также прогнозируем и недорог, что делает их разумным выбором для семьи.