Названы три основных фактора, диктующих цены на машины

Автодом: цены на авто зависят от курса валюты, ставки ЦБ и утильсбора. В ближайшее время цены на автомобили будут определяться тремя основными переменными: динамикой курса рубля, уровнем ключевой ставки Банка России и возможными корректировками утилизационного сбора. Каждый из этих факторов способен как повысить стоимость машин, так и сдержать её рост, поэтому конечная цена будет зависеть от их совокупного влияния. Об этом журналу «За рулем» рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

«Рост цен на 100% будет зависеть от курса рубля, ставок по кредитам, утильсбора, стоимости комплектующих и логистики. Вопрос в том, как каждый фактор будет учитываться в цене автомобиля», — сообщил эксперт.

По его словам, определяющим фактором останется курс валют. Логистика же влияет на цену автомобилей гораздо меньше: морские перевозки дешевле железнодорожных, но эта разница несущественна.

Ольховский отдельно остановился на поведении покупателей в среднесрочной перспективе. По его прогнозу, в 2027 году кардинальных изменений в привычках аудитории не ожидается: люди разучились копить и по‑прежнему будут использовать кредитные инструменты. При этом он указал на смену поколенческой модели: молодёжь всё чаще выбирает каршеринг и общественный транспорт вместо личного автомобиля — этот тренд также важно учитывать в прогнозах продаж.