$74.6287.89

Названы три основных фактора, диктующих цены на машины

Motor.ruиещё 1

Автодом: цены на авто зависят от курса валюты, ставки ЦБ и утильсбора. В ближайшее время цены на автомобили будут определяться тремя основными переменными: динамикой курса рубля, уровнем ключевой ставки Банка России и возможными корректировками утилизационного сбора. Каждый из этих факторов способен как повысить стоимость машин, так и сдержать её рост, поэтому конечная цена будет зависеть от их совокупного влияния. Об этом журналу «За рулем» рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Названы три основных фактора, диктующих цены на машины
© Motor.ru
«Рост цен на 100% будет зависеть от курса рубля, ставок по кредитам, утильсбора, стоимости комплектующих и логистики. Вопрос в том, как каждый фактор будет учитываться в цене автомобиля», — сообщил эксперт.

По его словам, определяющим фактором останется курс валют. Логистика же влияет на цену автомобилей гораздо меньше: морские перевозки дешевле железнодорожных, но эта разница несущественна.

Ольховский отдельно остановился на поведении покупателей в среднесрочной перспективе. По его прогнозу, в 2027 году кардинальных изменений в привычках аудитории не ожидается: люди разучились копить и по‑прежнему будут использовать кредитные инструменты. При этом он указал на смену поколенческой модели: молодёжь всё чаще выбирает каршеринг и общественный транспорт вместо личного автомобиля — этот тренд также важно учитывать в прогнозах продаж.