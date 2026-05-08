Седанов Li Auto не будет: основатель компании поставил точку

Ли Сян заявил, что седаны Li Auto несовместимы с концепцией семейных автомобилей.

Глава Li Auto Ли Сян окончательно развеял слухи о возможном появлении седана в модельном ряду компании. Такие автомобили, по его словам, просто не вписываются в корпоративные ценности бренда. Производитель с 2019 года целенаправленно занимается только кроссоверами и минивэнами – сейчас в гамме электрические SUV i6 и i8, гибриды L6-L9 плюс минивэн Mega.

Интерес к седанам подогрел сам Ли Сян ещё летом 2025-го. Тогда на встрече с инвесторами он упомянул, что теоретически такая модель возможна, но лишь при условии стабильных финансов и свободных ресурсов. А теперь, спустя год, основатель опубликовал чёткий ответ: никаких седанов не будет – они противоречат ключевым ориентирам компании.

Все машины марки заточены под семейное использование. Главное для них – просторный салон и ощущение уюта. Но если пытаться адаптировать седан под эти стандарты, придётся наращивать высоту кузова. А это, по мнению Ли Сяна, напрочь убивает эстетику и правильные пропорции классической «четырёхдверки».

Сейчас компания делает ставку на электромобили с необычными формами кузова – это видно по i-серии и Mega. Гибриды, в свою очередь, сохраняют привычные пропорции, но подаются в самобытном дизайне. Ни то, ни другое не предполагает выпуск традиционного седана.

Директор по продукту Тан Цзин ранее тоже высказывался на эту тему. Он пояснил, что бензиновый генератор L3E15CA, дебютировавший на кроссовере L9 Livis, проектировали специально для высоких автомобилей. Инженеры увеличили высоту агрегата, зато уменьшили ширину – это позволило лучше изолировать моторный отсек от шума и добавить салону лишние 20 мм пространства.

Но обратная сторона такого решения очевидна: высокий двигатель элементарно не помещается под низким капотом седана. Чтобы его туда втиснуть, пришлось бы заметно задирать переднюю часть. Тан Цзин тогда резюмировал: сделать гибридный седан для компании – та ещё задача. Это был прозрачный намёк, а теперь Ли Сян лишь подтвердил догадки – ни гибридных, ни электрических седанов у Li Auto не будет.