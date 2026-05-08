Как выбрать надежный кроссовер в 2026 году

Автомобили, произведенные в России с учетом всех нюансов эксплуатации в наших условиях, могут претендовать на звание народных. Не является исключением и компактный кроссовер Solaris HC. "Российская газета" взяла на тест топовый вариант этого SUV и опросила экспертов, чтобы уточнить рецепт его популярности.

Согласно статистике агентства "Автостат", по итогам 1 квартала 2026 года в нашей стране было реализовано 198 259 новых автомобилей сегмента SUV - на 21% больше, чем за тот же период в прошлом году. Рост продаж кроссоверов и внедорожников, таким образом, сегодня идет втрое мощнее, чем всего российского рынка. Три из четырех реализованных автомобилей в России - это кроссовер или внедорожник.

Иными словами, сегмент SUV бьет рекорды продаж, и перед российскими покупателями, подыскивающими себе компактный кроссовер от "официалов", сегодня стоит не такой уж простой выбор. Они могут взять привозного или локализованного "китайца", "полноприводники" от АвтоВАЗа или УАЗа или обратить внимание на обстоятельно проверенный локализованный продукт с корейскими корнями. Речь в данном случае пойдет о Solaris HC.

Бонусы российской прописки

Все Solaris HC, представленные на российском рынке, произведены на заводе холдинга "АГР" в Санкт-Петербурге по технологии полного цикла: со штамповкой, сваркой и окраской. Само собой, такие машины отлично приспособлены к российским условиям эксплуатации. Тут и комплексная защита от коррозии, обеспеченная большим числом оцинкованных элементов (двери, крышка багажника, крышка капота и большинство наружных кузовных элементов), и обработка днища и арок мастикой и антикоррозийной грунтовкой, и защита скрытых полостей специальным воском, и герметизация швов и соединений. И, кстати, двойной слой антикоррозийного грунта включен в базовую комплектацию модели.

Подвеска Solaris HC откалибрована с учетом российских дорожных условий. На переднеприводных модификациях в задней подвеске применена полузависимая торсионная балка, обеспечивающая хороший баланс между комфортом и управляемостью, равно как простоту ремонта. На полноприводных версиях сзади задействована "многорычажка", работающая на еще более отточенную управляемость. Важно и то, что элементы ходовой здесь выносливые. Амортизаторы, стойки, втулки и опоры стабилизатора служат 100-130 тыс. км.

Моторная гамма - еще один сильный козырь, особенно для тех покупателей, которые ставят во главу угла надежность и ремонтопригодность. Компания делает ставку на проверенные временем "атмосферники" объемом 1,6 и 2 литра, мощностью 121 л.с. и 150 л.с. соответственно. Младший мотор сочетается с 6-ступенчатой "механикой" и 6-диапазонным "автоматом", передним и полным приводом. Старший агрегат идет только с 6 АКП, и здесь также можно выбрать между исполнениями 4х2 и 4х4. Иными словами, у покупателя есть свобода маневра, и во всех случаях он получает "долгоиграющие" узлы и агрегаты. И, кстати, оба двигателя без проблем переваривают 92-й бензин и даже более того - на лючке бензобака имеется наклейка 87+, 91+. Ресурс при этом у обоих моторов достойный - 250 тыс км. и даже больше, судя по отзывам на профильных форумах.

Дорожный просвет 190 мм позволяет без опасений съезжать с асфальта, когда это необходимо. Если же езда по проселку планируется на регулярной основе, имеет смысл брать машину со столь же надежной, как и агрегатная связка, полноприводной трансмиссией. У нее имеется функция принудительной блокировки муфты на скоростях до 60 км/ч. Есть и полезные и на проселке, и в городе ассистенты помощи при подъеме и спуске. В автоматической же трансмиссии предусмотрен ручной режим (Tiptronic), облегчающий езду по пересеченной и гористой местности. И хотя на звание вездехода Solaris HC не претендует, с таким подспорьем шансов закопаться в снегу или на рыхлом грунте будет куда меньше, чем у переднеприводных машин.

"Ламповость" и хайтек

Салон Solaris HC решен в лаконичной манере, а яркие дизайнерские решения (например, серебристые, тактильно приятные клавиши и тумблеры) сочетается с продуманной эргономикой. Уровень оснащения и оформление при этом варьируются в зависимости от комплектации. Например, если в машинах начальных исполнений устанавливается классическая панель с аналоговыми приборами (спидометр и тахометр с хорошо читающимися шкалами), то в топе идет уже цифровая приборная панель с цветным 7-дюймовым экраном. Тачскрин медиацентра - 8-дюймовый в базе и 10,25 дюймовый в старших комплектациях не уступает по качеству картинки дисплеям новомодных китайцев.

Правда и то, что у последних могут встречаться экраны с большей диагональю. Solaris HC в этом более консервативен, но, положа руку на сердце, огромные экраны, нередко бликующие и светящиеся в темное время суток, нравятся далеко не всем.

Еще одна данность - большое, если не сказать огромное количество физических кнопок и тумблеров. Такой подход разительно отличается от решений новомодных "китайцев", где нередко даже фары и внешние зеркала регулируются только через тачскрин. У Solaris HC в этом плане все по-человечески, интуитивно понятно, привычно, максимально эргономично. Быть может, такая дань классике не понравится гаджетоманам, но для практичных и ценящих традиционность клиентов это несомненный плюс.

В плане интеграции гаджетов все на очень хорошем уровне. Система поддерживает проводное подключение смартфонов по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, есть беспроводная зарядка, "олдускульная" встроенная навигация с достойной русификацией и телематическая система "Цифровой автомобиль", позволяющая запускать двигатель дистанционно, отслеживать местоположения автомобиля и некоторые его базовые параметры (уровень топлива, заряд аккумулятора и так далее).

Дорожные манеры

Чтобы освежить в памяти, насколько Solaris HC хорош в городской толчее, на шоссе и бездорожье, мы провели выходные в компании 2-литрового полноприводного кроссовера. И, надо сказать, он в очередной раз порадовал комбинацией удобства и приспособленности к российским реалиями. Подвеска 150-сильной машины настроена так, чтобы дорожные стыки и ямы не досаждали, с "лежачими полицейскими" и разного рода дорожный браком этот кроссовер справляется вполне умело.

Что касается приемистости, оба мотора демонстрируют верховой характер. Solaris HC не срывается с места, как ужаленный ввиду легкого дефицита тяги на "низах". Зато уже в среднем диапазоне оборотов он демонстрирует мощный и приятный подхват. Одним словом, автомобиль позволяет ехать быстро и при этом без какой резкости и нервозности.

Отдельно нужно сказать о комплексе электронных помощников, которые в Solaris HC по меркам массового сегмента, можно сказать, всеобъемлющи, а, во-вторых, настроены на тотальную защиту экипажа. Особенно понравилось, что машина сигнализирует пиканием и ненавязчивыми пиктограммами, если ее камеры заметят препятствие прямо, с флагов или с "кормы".

Система предупредит, даже если автомобиль перед вами начал движение, а вы зазевались. Или, скажем, система контроля рядности здесь может быть как пассивной (предупреждает звуком о непреднамеренном пересечении разметки), так и активной - то есть машина сама отвернет от линии, если вы начнете перестраиваться, не включив "поворотник". Вам нужно выбрать лишь необходимый алгоритм через меню медиацентра. Одним словом, этот кроссовер, особенно в старших комплектациях, заточен на повышенную безопасность.

Что о кроссовере Solaris HC думают эксперты:

Автоэксперт Егор Васильев:

"Solaris HC внезапно стал настоящей автомобильной классикой с добротной управляемостью, уверенно работающим мотором и, конечно, правильной коробкой передач. Все-таки достойной альтернативы классическому "автомату" современный автопром пока не придумал. Да, по современным мерка автомобиль оснащен довольно просто, но по характеристикам управляемости и удовольствию от вождения он явно превосходит современный массовый автопром в бюджетном сегменте. А еще Solaris HC умеет тормозить двигателем. Причем правильно. И в наше политкорректное время - это большая редкость", - заявил Васильев.

Эксперт и блогер Сергей Захаров: