Названы минусы китайского кроссовера Deepal G318

«За рулем» перечислил 5 недостатков китайского кроссовера Deepal G318. В России стартовали продажи полноприводного последовательного гибрида Deepal G318, собираемого на калининградском «Автоторе». Первый тест-драйв автомобиля, опубликованный изданием «За рулём», выявил не только достоинства новинки, но и ряд недостатков.

Автор теста, эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин отмечает, что переднему сиденью не хватает регулировки угла наклона подушки — в короткой поездке кресло показалось удобным, но в дальней дороге это может стать проблемой.

Ещё одной «странной экономией» для автомобиля дороже 5,6 млн рублей названы однозонный климат-контроль (нет разделения на зоны для водителя и переднего пассажира).

Среди недостатков нового гибридного внедорожника Deepal G318, на которые обратил внимание автор тест-драйва, значится отсутствие проекции на лобовое стекло.

Среди минусов также упоминается аэродинамический шум: в версии с дополнительным световым оборудованием на крыше (так называемой «люстрой») шумы появляются уже после 110 км/ч — в младшей комплектации, где «люстры» нет, должно быть тише.

Распашная пятая дверь багажника с полноразмерной запаской не имеет электропривода в базовой комплектации (только доводчик в старшей версии).

