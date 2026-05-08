Какие модели Mazda меньше всего теряют в цене

Японский автопроизводитель Mazda может похвастаться несколькими моделями, которые медленно теряют в цене на вторичном рынке. Исследование, проведённое среди автомобилей в Северной Америке, показало, что лидером по сохранности стоимости оказался родстер MX-5 Miata последнего поколения (выпускается с 2016 года) — за пять лет эксплуатации он удерживает 79,3% первоначальной цены.

Третье место занял хэтчбек Mazda3 (четвёртое поколение, с 2019 года) с показателем 69,9% — его цена за пять лет почти не падает. Рядом расположился популярный кроссовер CX-5 2017 года выпуска (69,7%) благодаря востребованности на вторичке даже в активно развивающемся сегменте SUV. Компактная модель CX-30, представленная только с 2020 года, сохраняет порядка 68,5% заводской стоимости, а семиместный CX-9 (с 2016 года) удерживает 58,6% своей изначальной цены.