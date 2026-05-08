Эксперт назвал китайские автомобили, которые почти не ломаются

Эксперт Чистов назвал китайские автомобили, которые почти не ломаются
Директор по развитию дилерской сети Fresh Юрий Чистов назвал "Российской газете" китайские машины, которые почти не ломаются.
Можно выделить Haval Jolion, Geely Coolray, Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 (и вариации). Эти авто массово представлены на рынке, что облегчает обслуживание и продажу, а запчасти и сервис доступны во всех регионах. Кроме того, современные моторы и коробки передач при своевременном обслуживании служат долго. Все авто оснащены системами безопасности (до 6 подушек, ABS, ESP) и имеют богатое оснащение даже в базовых версиях (мультимедиа, камеры, климат-контроль).
Haval Jolion абсолютный лидер среди китайских кроссоверов на вторичке. Надежные турбомоторы (1,5 л, 143 л.с.), есть полный привод, современные ассистенты, простота обслуживания и высокая ликвидность. Помимо этого, модель отличается хорошим соотношением цена/качество, и оптимальным расходом топлива - 8-10 л на 100 км.
Geely Coolray выбирают за его спортивный имидж, яркий дизайн, мотор 1,5T (147 л. с.) и надежную коробку DCT. Очень популярен среди молодых водителей. Имеет богатое оснащение, у кроссовера хорошая управляемость, экономичность.
Geely Monjaro стоит брать с мотором 2,0T (238 л.с.). Он близок по технике к Volvo, что гарантирует высокий уровень безопасности и комфорта. Дополнительные преимущества: просторный салон, современные технологии, хорошая ликвидность, прочный кузов - до 200 000 - 250 000 пробега без коррозии.
Chery Tiggo 7 (и его вариации) - универсальная модель с турбомоторами 1,5-1,6 л, доступна с полным приводом и хорошо адаптирована для России. Имеет высокую ликвидность, современные системы безопасности.
Несмотря на все преимущества перечисленных моделей, перед покупкой обязательно проверяйте историю автомобиля и делайте диагностику на СТО - это залог удачной сделки, - отмечает эксперт.