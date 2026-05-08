Водителям напомнили про неожиданные нюансы с электронным полисом ОСАГО

Автоюрист Смирнов: водитель в РФ не обязан возить с собой бумажную копию ОСАГО.

Если полис ОСАГО оформлен через интернет, автомобилисту вовсе не нужно носить с собой его распечатку – такую информацию подтвердил автоюрист Сергей Смирнов.

Штраф за отсутствие действующей страховки всё тот же – 800 рублей. Впрочем, тут важны детали. На прошлой неделе, 6 мая, Российский союз автостраховщиков (РСА) посоветовал водителям Москвы и области брать с собой бумажную копию документа. Причина – возможные сбои интернета, из-за которых инспектор ГАИ не сможет проверить полис через служебную базу.

Смирнов объясняет: по закону вы обязаны предъявить страховку по требованию сотрудника, но способ не важен. Можно показать файл на экране смартфона, можно дать физический бланк. Никакого требования именно распечатывать документ нет.

«Если полис сохранён в телефоне, инспектору не нужно лезть на сайт, чтобы его сверить. Другое дело – подозрения в подделке. Но это уже иная ситуация. Она не обязывает водителя возить с собой бумагу. И, кстати, проблемы с интернетом – это вообще не забота обычного автовладельца», – отметил юрист.

Юрий Капштык, ещё один специалист, в беседе с Autonews.ru назвал сложившуюся ситуацию форс-мажором. Ведь изначально никто не закладывал, что ограничения доступа к Сети могут сделать проверку электронного полиса невозможной. Обычно инспекторам хватает изображения на экране, уточнил эксперт. А если протокол всё же выписали – его реально оспорить.

«Скорее всего, инспекторам дадут указание подходить к вопросу разумно. Но если протокол составлен, паниковать не стоит. Водитель может спокойно отправить электронный вариант полиса через Госуслуги, «Почту России» или просто привезти его в ГАИ – это освобождает от обязанности платить штраф», – заявил Капштык.

