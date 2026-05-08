Раскрыто происхождение названия нового российского автобренда Esteo

Название нового российского автобренда Esteo образовано от латинских слов est ("существовать") и eo ("путь"). В каждой букве также зашифрованы следующие слова: эстетика, статус, технологии, эмоции и опережение

Модельный ряд марки будет включать как автомобили на новых источниках энергии (NEV), так и традиционные машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Линейка Esteo охватывает сегменты от SUV-D до SUV-F. Производственные мощности для автомобилей новой марки будут располагаться на модернизированных заводах холдинга "АГР". По неофициальной информации, под брендом Esteo планируется выпуск переименованных моделей марки Exeed.

Esteo станет четвертым совместным проектом российского холдинга "АГР" и китайской компании Defetoo.

