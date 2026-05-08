Как будут действовать новые нормы о лишении прав по болезни

Автоюрист Радько: Водителям не стоит пугаться направления на медосмотр.

Водителям в России стоит готовиться к ужесточению медицинского контроля – с марта 2027 года вступают в силу поправки, расширяющие перечень оснований для аннулирования прав. Если у человека обнаружат признаки заболевания, несовместимого с управлением автомобилем, ему дадут всего три месяца на прохождение полноценного медосвидетельствования. Промедление или отказ от процедуры автоматически приведут к изъятию удостоверения.

Автоюрист Сергей Радько в беседе с 360.ru пояснил, что паниковать при получении направления не стоит. По его словам, такая проверка – не всегда приговор. Бывает, что тщательное обследование, наоборот, помогает развеять подозрения и снять предварительный диагноз, который мешал спокойно ездить. Сейчас многие затягивают поход к врачу, а новые правила заставят действовать быстрее.

Список противопоказаний остаётся прежним и включает тяжелые психические расстройства (шизофрения, затяжная депрессия, маниакальные эпизоды), деменцию, эпилепсию, последствия инсультов, а также алкогольную или наркотическую зависимость и ахроматопсию (полную цветовую слепоту). Если в ходе освидетельствования ни один из этих диагнозов не подтвердится, права останутся при вас. А вот уклонение от процедуры – гарантированный путь к их потере ровно через три месяца.

Тем не менее, механизм того, как медики будут выявлять подозрительные симптомы, пока не до конца ясен, признал Радько. У россиян есть законное право оспаривать в суде лишение прав за превышение или выезд на встречку, но с новой инициативой ситуация сложнее – порядок аннулирования по медицинским показаниям ещё предстоит отработать. Юрист подчеркнул: и водителям, и регулирующим органам нужно время, чтобы разобраться в деталях.