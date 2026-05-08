Автомобилисты выступили против дополнительного медосвидетельствования

Водители отрицательно относятся к аннулированию водительского удостоверения при отказе пройти внеочередное медосвидетельствование, поскольку такие вопросы должны решаться только в суде, но никак не в административном порядке. Об этом НСН заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Водительское удостоверение будет аннулировано при отказе пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Это cледует из поправок к законам «О безопасности дорожного движения» и статье 10 федерального закона «О персональных данных», сообщило издание РБК. Похмелкин заявил, что автомобилисты негативно относятся к нововведению, поскольку решать вопрос о лишении водительских прав должен только суд.

«Конечно, мы относимся к этому негативно. Смысл здесь заключается в том, что если у человека выявили какое-то заболевание, которое препятствует управлению транспортным средством либо усложняет его, то его могут направить на дополнительное медицинское освидетельствование, чтобы установить, пригоден он к водительской деятельности или нет. Если он от этого уклоняется, то водительское удостоверение аннулируется, он лишается водительских прав. На мой взгляд, лишить человека права в правовом государстве может только суд, если для этого есть законные основания. Суд — это определенная процедура, состязательный процесс, где можно представить доказательства, там есть инициатор, который выходит с соответствующим требованием. В идеале это объективный и беспристрастный орган, который может во всем разобраться. А когда такие вопросы решают в административном порядке, понятно, что вы тоже можете идти жаловаться в суд, но это уже совсем другая история. В этом случае добиться правды гораздо труднее, когда вы являетесь заявителем», — сказал Похмелкин.

Собеседник НСН добавил, что такая мера чревата административным произволом и усилением коррупционной составляющей.

«Если эту меру и вводить, то надо обязательно оговорить, что орган, который призван контролировать прохождение медосвидетельствования, при обнаружении нарушения обязан идти в суд и доказывать в суде, что человек не выполнил определенные обязательства. То же, что предложено сейчас, во-первых, чревато административным произволом, во-вторых, как и всегда, когда у каких-то органов или должностных лиц появляются дополнительные полномочия, есть возможность, что люди будут откупаться, не приходить на это освидетельствование, а такие полномочия очень хорошо продаются», — подчеркнул он.

В заключение Похмелкин пояснил, что отправлять водителей на внеочередное освидетельствование будет врачебная комиссия, а не сотрудники ГАИ.

«Отправлять на освидетельствование будет врачебная комиссия. Если вы пришли за справкой, подтверждающей, что вы пригодны к управлению транспортным средством, и у вас выявили какое-то заболевание, вас отправят на медосвидетельствование. Сотрудник ГАИ, тем более остановив водителя на дороге, таким правом обладать не будет даже с учетом этих поправок. Вообще в них нет ничего крамольного: конечно, есть заболевания, которые усложняют управление транспортными средствами. Но все это правильно и хорошо, если все чисто и прозрачно, если у человека есть возможность доказать, что он не попал под раздачу, что с него не вымогают деньги, а таких гарантий никто дать не может», — подытожил он.

Ранее Похмелкин заявил, что введение нового тестирования на выявление опьянения автомобилистов не приведет к злоупотреблениям со стороны сотрудников ГАИ, если у водителей будет возможность апеллировать к медицинскому освидетельствованию.