Эксперт рассказал, какая еще китайская автомарка может уйти из России

Эксперт Ковалев рассказал, какая еще китайская автомарка может уйти из России
Автомобильный эксперт Александр Ковалев прокомментировал новость о том, что марка Kaiyi официально ушла из России, возложив сервисное и послепродажное обслуживание на дистрибьютора Soueast и Jetour. По его словам, трудно назвать одну причину, почему бренд сворачивает деятельность в России. На самом деле факторов несколько, отмечает эксперт в разговоре с "Российской газетой".
"Kaiyi находился в одном из самых перегретых сегментов рынка, где его соперниками были крупные игроки с широкими модельными линейками и огромными маркетинговыми бюджетами: Haval, Chery, Geely и Changan. У бренда не было ни заметного ценового преимущества, ни ярко выраженного продуктового позиционирования, ни высокой узнаваемости. В 2025 году узнаваемость Kaiyi составляла всего 9,6%, что крайне мало для массового сегмента. Барахтаться в агонии помешали высокие кредитные ставки, дорогой факторинг, затянувшееся обновление модельной линейки, а также конфликты с дилерами, ожидания которых дистрибьютор в полной мере не оправдал. Если говорить о том, кто следующий объявит о "передаче полномочий", то одним из главных кандидатов выглядит SWM. Анамнез до степени смешения похож: низкая узнаваемость, сокращение количества дилеров и распродажа складских автомобилей с большими скидками", - отметил эксперт.