Автоюрист напомнил о штрафе за неправильную перевозку питомцев

Перевозка кошек и собак на руках у водителя, на передней панели или на заднем сиденье автомобиля без удерживающего устройства может привести к штрафу.

Об этом в разговоре рассказал автоюрист Лев Воропаев. По его словам, нельзя допускать, чтобы питомец ограничивал обзор и затруднял управление транспортом.

— Поэтому, например, водитель не вправе ездить с животным на руках, поскольку всегда есть риск, что оно испугается, начнет метаться и тем самым создаст аварийную ситуацию. Также нельзя допускать, чтобы питомец свободно перемещался по салону, лежал на передней панели машины, — объяснил юрист.

В связи с этим он подчеркнул, что животное следует брать в переноске или использовать специальные удерживающие устройства для его закрепления. В противном случае водителя могут привлечь к ответственности по статье о нарушении правил перевозки грузов и оштрафовать на 500 рублей, передает Москва 24.

В связи с приходом жаркой погоды московских водителей призвали не оставлять животных в машине без присмотра. Представители столичного Дептранса объяснили это тем, что в теплое время года в салоне автомобиля быстро становится жарко, и через несколько минут питомец может получить тепловой удар.