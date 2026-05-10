Как выделенные полосы сокращают время в дороге и снижают риск ДТП?

Уже более 1 000 городских и пригородных маршрутов проложено по столичным выделенным полосам. Такую инфраструктуру в Москве начали внедрять поэтапно ещё с 2010 года – правда, сначала акцент был исключительно на крупных магистралях. Со временем подход изменился: теперь выделенки появляются и на небольших внутрирайонных улицах, где помогают транспорту избегать километровых крюков и долгих разворотов. Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечиваем приоритет для движения городского транспорта в столице. В прошлом году общая протяженность выделенных полос превысила 500 км, по ним проходит более 1 000 городских и пригородных маршрутов. Благодаря выделенкам транспорт не зависит от дорожной обстановки, время ожидания на остановках сокращается. Все решения – от масштабных скоростных коридоров до точечных изменений в районах – складываются в единую систему, которая позволяет автобусам и электробусам двигаться быстрее и комфортнее. Инфраструктура для эффективной работы наземного транспорта активно развивается. Уже ввели в столице 515 км выделенных полос. Их преимущества: Сокращают время в пути для автобусов и электробусов в среднем в 2–4 раза. Снижают риск ДТП приблизительно на 25%. Поездки на наземном транспорте становятся безопаснее. Городской транспорт меньше зависит от ситуации на дороге, благодаря чему сокращается время ожидания на остановках. Позволяют оптимизировать транспортную работу и грамотно распределить подвижной состав между маршрутами. Практически все ключевые магистрали города, подъезды к транспортно-пересадочным узлам и крупные транспортные коридоры уже обзавелись собственными «выделенками». Без этого было бы невозможно запустить сквозные магистральные маршруты и обеспечить непрерывное движение автобусов и электробусов через весь мегаполис. Следующий вызов – повышение мобильности именно внутри районов. Ведь большинство поездок начинается и заканчивается там. Небольшие локальные выделенные полосы решают несколько задач: обеспечивают стабильный подвоз к станциям метро, МЦД и МЦК, создают удобные связи между соседними районами и заметно разгружают пересадочные узлы. Кстати, всё чаще используются не только протяжённые коридоры, но и точечные решения – на перекрёстках, узких участках дорог, прямо у остановок или в местах, где транспорт систематически застревает в пробках. Справочно: Первые «выделенки» в Москве появились ещё во второй половине XX века. Тогда на некоторых центральных улицах ввели одностороннее движение, а городской транспорт оставили двусторонним. По сути, так и возникли первые московские выделенные полосы – они шли во встречном направлении относительно основного автомобильного потока. На первом этапе современного проекта упор делали на крупные дороги. Затем подход стал более комплексным: начали детально анализировать подъезды к транспортно-пересадочным узлам, исследовать районные улицы с большим количеством маршрутов и регулярными задержками. Приводим пример эффективности некоторых выделенных полос, введенных в столице. 1. На Авиамоторной улице небольшой участок выделенки в корне изменил ситуацию. Раньше автобусам приходилось делать крюк и разворачиваться под эстакадой шоссе Энтузиастов или выезжать через 2-й Кабельный проезд. Теперь этот сложный маневр не нужен. Остановки перенесли вплотную к выходам из метро. В результате время в пути на этом участке сократилось в 3 раза. 2. На Старой Басманной, Спартаковской и Бакунинской улицах выделенная полоса показала отличный результат: время в пути сократилось в 2 раза. Если раньше пассажиры тратили на этот участок 36 мин., то теперь проезжают его всего за 18 мин. 3. Даже 20 м выделенной полосы могут существенно улучшить ситуацию. Это наглядно доказывает пример «выделенки» в Сокольниках. Небольшой участок дороги избавил автобусы от необходимости «наматывать» круги по развязке, позволив поворачивать с Сокольнической площади сразу налево. Итог: транспорт на этом отрезке поехал в 4 раза быстрее. 4. В Щербинке проложили 2 выделенные полосы на месте старых заброшенных ж/д путей. Теперь автобусы и электробусы едут здесь навстречу друг другу по собственной дороге. Это позволило сократить путь почти на 500 м. Теперь пассажиры добираются до МЦД быстрее, а выходят из транспорта практически у самого входа в городской вокзал. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который нацелен на модернизацию транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры, а также на повышение качества и доступности городского пассажирского транспорта.