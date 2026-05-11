Прямоугольные фары на Волге ГАЗ-24: кто и почему их забраковал?

Эксперт «За рулем» Сергей Канунников вспомнил интересную историю из 1960-х, связанную с разработкой внешности седана ГАЗ-24 Волга.

«Облик автомобиля утвердили на худсовете 10 января 1964 года. Окончательный выбор пал на работу Ления Циколенко, которую поддержал авторитетный художник Юрий Долматовский. Правда, он посоветовал забыть о прямоугольных фарах, не соответствующих советским стандартам. К слову, через пять лет, в 1970 году прямоугольные фары появились на Москвиче‑412. А на серийной Волге ГАЗ‑3102 – лишь в 1981‑м», – рассказал Канунников.

Осенью 1964 года ГАЗ‑24 показывали в Кремле, а через три с половиной года, в марте 1968‑го, предсерийная Волга необычного красного колера появилась на обложке «За рулем», пишет Сергей Канунников.