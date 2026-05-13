Эксперт считает, что Senat 900 станет эталонным авто для чиновников

Эксперт Олег Мосеев рассказал "Российской газете" о том, почему именно Senat 900 станет в России эталонным автомобилем для чиновников.

© Российская Газета

4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официально дебютирует первенец нового российского автобренда Senat. Модель под индексом 900 получит 3-литровый бензиновый V6, развивающий 326 л.с. и 450 Нм, полный привод и адаптивную пневмоподвеску. Олег Мосеев уверен, что эта новинка станет эталонным автомобилем для широких кругов российских чиновников.

"Я плотно общаюсь с российскими чиновниками, и у них есть сейчас вопрос: на чем они будут ездить. У этой целевой аудитории раньше появилась надежда на аналог Geely Preface, который будет производиться под брендом Volga, но Senat 900 больше укладывается в их желания", - отметил специалист.

При этом Мосеев допустил, что запуск проекта Senat может стимулировать расширение линейки Volga и развитие соответствующего проекта.

"Но возможно, что все останется так, как есть, а Volga сохранит в обозримом будущем линейку из трех моделей. Volga C50 в таком случае закроет средний уровень чиновников, которые прежде ездили на Toyota Camry, оставив нишу более крупных седанов за Senat", - заключил Мосеев.

Напомним, что производство седана Volga C50 было запущено в конце марта 2026 года на заводе в Нижнем Новгороде (бывшая площадка Volkswagen и Skoda). Один из первых серийных экземпляров уже зарегистрирован в России в апреле 2026 года. Старт продаж у официальных дилеров запланирован на лето 2026 года. Комплектации и цены будут объявлены ближе к выходу модели на рынок.

Первая модель под индексом 900 нового бренда Senat уже прошла сертификацию, получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и готовится встать на конвейер бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге.