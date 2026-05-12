Пять забытых машин-жемчужин: почему рынок их не заметил

Некоторые машины проигрывают не из-за плохой техники. Они просто выходят не вовремя, стоят слишком дорого для своего шильдика или оказываются в тени более громких моделей. Именно так случилось с подборкой недооценённых спорткаров, которые теперь всё чаще вспоминают как упущенные возможности.

Ford Mustang Mach 1 должен был быть легендой, но почти всегда жил рядом с более яркими версиями. В 1969 году он получил V8 351 Windsor, а за доплату — 428 Cobra Jet, способный разгонять машину до 97 км/ч примерно за 6 секунд. Но славу забрали Boss 302 и Boss 429. В 2003-м история повторилась: Mach 1 с 305 л.с. оказался рядом с SVT Cobra на 390 л.с. А версия 2021 года с деталями от Shelby стоила заметно дороже GT, но уступала по вау-эффекту GT500 на 760 л.с.

Pontiac G8 GXP подвело время. В 2009 году седан получил 6,2-литровый Corvette LS3 на 415 л.с., задний привод, Brembo, самоблок и опциональную механику. До 97 км/ч — около 4,5 секунды. Но GM уже шёл к банкротству, Pontiac закрыли, а G8 GXP успел прожить всего один модельный год. Выпустили около 1800 машин.

Volkswagen Corrado VR6 был слишком дорогим для своего значка. В 1992 году он стоил $21 840, почти как BMW 3-Series, зато предлагал узкоугольный VR6 на 178 л.с., разгон до заветной отметки на спидометре за 6,7 секунды и активный задний спойлер. Сейчас это культовый Volkswagen, но тогда многие просто не поняли, почему VW стоит как премиум.

Mazda 323 GTX вообще выглядела слишком скромно для своей техники. Маленький хэтчбек создавали ради раллийной омологации: турбомотор 1.6 на 132 л.с., полный привод, масса меньше 1043 кг и живое шасси. В США за два года продали около 1200 машин. До WRX и Lancer Evolution Mazda уже показала рецепт, который позже стал японской классикой.

Kia Stinger GT — самая свежая боль. Лифтбек с 3,3-литровым V6 битурбо на 365 л.с., задним или полным приводом, Brembo, адаптивной подвеской и настройкой при участии Альберта Бирманна ехал почти как немецкий гран-турер. Но цена около $52 000 и логотип Kia на капоте отпугнули тех, кто покупал статус, а не характеристики.

Все эти машины были разными, но проиграли по одной причине: рынок не всегда награждает лучшие идеи сразу. Иногда ему нужны годы, форумы, аукционы и ностальгия, чтобы понять, что перед ним была не странность, а будущая классика.