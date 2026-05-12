«За Рулем» объяснил, почему Dongfeng Huge хуже, чем Geely Atlas

Dongfeng Huge, который в России предлагают с мощным 197-сильным мотором и огромным салоном, уступил в тесте издания более дорогому Geely Atlas по потребительским качествам — управляемости, плавности хода, акустическому комфорту и работе «электронных помощников», включая адаптивный круиз-контроль.

Издание сравнило обновленный переднеприводный Geely Atlas с мотором 1.5 (147 л.с., 3,45 млн руб.) и Dongfeng Huge с двигателем 1.5 Turbo (197 л.с., 3,24 млн руб.). На первый взгляд Huge выгоднее: мощнее и дешевле на 210 тысяч, плюс дилеры готовы предоставить дополнительную скидку.

Одной из главных проблем Dongfeng Huge эксперты издания назвали управляемость и комфорт. Руль в любом режиме почти лишен обратной связи, а на скорости под 130 км/ч «начинается расширение динамического коридора — не расслабишься». Акустический комфорт также нельзя назвать преимуществом Dongfeng: шины шумят, а, аэродинамический гул проявляется уже начиная с 90 км/ч.

В публикации «За Рулем» отмечается, что Atlas в этом плане на голову выше: руль точнее, плавность хода лучше, шумоизоляция эффективнее. Однако и у него есть минусы: семиступенчатый «робот» Geely демонстрирует заминки при старте. Мотор 1.5 на холодную работает жестко, а цена в 3,45 млн за переднеприводной кроссовер с мотором 1.5 кажется не самой гуманной.

Но решающим фактором стали электронные ассистенты. Адаптивный круиз-контроль Huge заставил понервничать: после остановки кроссовер Dongfeng ускоряется еле-еле, если впередиидущая машина уходит в сторону, начинает тормозить.

Geely Atlas победил в сравнении за счет сбалансированности: его водитель лучше чувствует машину, реакции однозначнее, а на ходу не пропадает ощущение монолитности. У Huge при этом просторнее салон и багажник, а также бодрый мотор и более низкая цена.