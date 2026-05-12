Эксперт назвал наценку дилера к стоимости машины

Глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин рассказал на "Деловом завтраке" в "Российской газете", что наценка дилера составляет максимум 5-6% к стоимости машины.

"Сколько зарабатывает дилер в месяц? В лучшем случае 5-6%. Все думают, что дилер зарабатывает полцены автомобиля или 20%. 5-6% - это в лучшем случае, когда удалось продать. Большинство дилеров предоставляют скидки, получают меньшую маржу. Так вот, в прошлом году деньги стоили порядка 2% в месяц. Если у дилера этот склад автомобилей постоял два месяца, оно полностью съедало маржу. Что делали дилеры. Дилеры как можно быстрее старались продать. Делали скидки, гонялись за любым покупателем, лишь бы снизить этот трехмесячный склад. Соответственно, у покупателя были на руках все козыри, чтобы торговаться и выбирать автомобиль, выбирать скидки и так далее. Это был рынок покупателя", - отмечает он.

