Как проверить автомобильный кондиционер после зимы

После холодной зимы можно очень просто выяснить находится ли кондиционер автомобиля в исправном состоянии. Об этом журналу Motor рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

"Весной проведите простой тест. На прогретом двигателе включите кондиционер на минимум температуры и максимум вентилятора, откройте дефлекторы, дайте системе поработать 3−5 минут. В норме воздух должен быстро стать холодным и оставаться стабильным", — сказал Родионов.

Как отметил эксперт, сигналом для проверки системы служат необычные звуки от компрессора, треск или свист ремня, вибрации, а также недостаточно сильное либо нестабильное охлаждение. Все это свидетельствует о падении давления хладагента, неисправностях муфты компрессора, его подшипника или датчиков. Специалист также посоветовал осмотреть конденсатор — радиатор кондиционера перед основным радиатором двигателя. За зиму его соты забиваются грязью, песком, реагентами и тополиным пухом, что ухудшает обдув и отвод тепла.

Из-за этого компрессор работает с перегрузкой, а водитель ощущает холод в салоне. К тому же есть риск поломки агрегата. При визуальном осмотре конденсатора и трубопроводов можно вовремя обнаружить утечки: маслянистые подтеки и зеленоватые следы в районе фитингов. Именно так из системы выходит хладагент вместе с компрессорным маслом. В таком случае уже потребуется профессиональная диагностика в автосервисе, добавил специалист.

Родионов особо отметил, что испаритель в блоке отопителя нужно обработать антибактериальным средством через воздуховоды. Это позволит уничтожить колонии бактерий и грибка, из-за которых появляется затхлый запах и возникают аллергические реакции. Даже если из дефлекторов идет холодный воздух, базовую диагностику следует проводить каждый год: проверять давление, состояние компрессора, вентилятора, конденсатора и фильтра.

Полноценное же обслуживание с вакуумированием, заменой осушающего фильтра и перезаправкой системы необходимо выполнять раз в 3–5 лет, предупредил Родионов.