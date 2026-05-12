Что делать, если китайский автомобиль начал ржаветь

С приходом на российский автомобильный рынок машин из Китая в последние несколько лет актуальным стал вопрос их коррозионной стойкости. Специфика производства и особенности антикоррозийной обработки на предприятиях КНР требует от автовладельцев особого внимания. О том, на что обращать внимание и как предотвратить ржавчину на новом авто, "Российской газете" рассказал Георгий Кубляков, руководитель автосервиса Fit Service "Ташкентская".

Уязвимые зоны и специфика заводской защиты

Многие китайские автомобили из-за определенных технологических процессов производства имеют в своей конструкции скрытые полости и нахлесточные соединения панелей. На конвейере эти места лишены качественной герметизации. Основной удар на себя принимают пороги, колесные арки и нижние кромки дверей. Помимо этого, производители из КНР часто экономят на толщине катафорезного грунта и лакокрасочном покрытии, что делает металл беззащитным от гравия и песка. Даже крошечный скол может быстро превратиться в коррозию из-за отсутствия цинкового слоя на деталях кузова.

Особенно опасна внутренняя коррозия, которая развивается под пластиковыми накладками и расширителями арок. Под этими декоративными элементами всегда собирается влага, оседают реагенты и грязь, создавая эффект компресса, из-за которого металл буквально гниет. Часто можно заметить "рыжики" и на швах в багажнике и под капотом.

Технология первичной остановки коррозийных процессов

При появлении первых очагов коррозии или вздутий краски нужно срочно вмешиваться в уже начавшийся процесс. Для этого следует тщательно очистить пораженный участок до чистого металла, использовать преобразователи ржавчины (лучше на основе ортофосфорной кислоты). Для восстановления лучше использовать эпоксидные грунты, которые хорошо изолируют подверженные ржавчине места кузова. Обычный акриловый грунт, нанесенный без антикоррозийного слоя, пропускает молекулы воды, и не поможет в долгой перспективе. Нужно помнить, что лакокрасочное покрытие должно наносить с соблюдением температурных режимов и межслойной выдержки, чтобы гарантировать адгезию и долговечность ремонта.

Комплексная антикоррозийная обработка полостей и днища

Для недопущения развития коррозии можно использовать превентивную защиту. Она подразумевает собой полную обработку скрытых полостей составами на восковой или масляной основе. Такие материалы вытесняют влагу из зазоров и швов. Обрабатывать нужно также лонжероны, внутренние части порогов, усилители пола и стойки. Отдельное внимание стоит уделить защите днища, с применением мастичных или полимерных покрытий с эффектом шумоизоляции и стойкостью к абразивному износу.

Перед обработкой стоит тщательно помыть авто под высоким давлением с шампунем удаляющим солевые отложения. Наносить антикоррозийные составы на влажную машину или поверх заводских битумных листов категорически нельзя, так как это ведет к появлению воздушных карманов.

Эксплуатационная гигиена и профилактические меры

Основной фактор продления ресурса кузова - это поддержание его чистоты в зимний период. Регулярная мойка днища и арок поможет удалить реагенты до того, как начнется коррозия. Обработка антикоррозийными составами создаст защитный слой, препятствующий задержке воды.

Важен и обычный осмотр кузова на наличие сколов. Стоит проводить его как минимум раз в сезон. Если при этом наблюдаются "рыжики", то надо срочно их закрашивать специальными ремкомплектами, не дожидаясь начала окисления.

Еще один рабочий метод - установка дополнительных подкрылков и брызговиков, которые снижают интенсивность абразивного воздействия на пороги и бампера. Обязательно нужно осматривать дренажные отверстия в дверях и порогах, чтобы в них не накапливалась вода. Простое внимание к своему автомобилю может сэкономить не только время, но и деньги на дорогостоящий ремонт кузова или полноценную замену деталей.