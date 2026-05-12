В Госавтоинспекции напомнили, чего нельзя делать с водительскими правами. В министерстве внутренних дел сообщили, что любые посторонние отметки в водительских документах могут привести к аннулированию документа. В ведомстве напомнили, что российское законодательство чётко регламентирует все данные, которые можно указывать в правах.

«Российское национальное водительское удостоверение оформляется в строгом соответствии с требованиями приказа МВД России. Проставление отметок, повлекших его недействительность, не допускается», — подчеркнули в МВД РФ.

Так, в разделе 14 прав указываются общие ограничения в отношении всех категорий и подкатегорий транспортных средств, стаже управления (указана наиболее ранняя дата получения документа), а также сведения о владельце документа.

Кроме того, в разделе 12 прав допускается делать отметки относительно медицинских и других ограничений (например, о разрешении ездить только на «автомате» или в очках) — эти данные указываются в зашифрованном виде.

Требования к документам строго регламентированы и предполагают, помимо прочего, средства защиты от подделки. Например, наличие фоновой сетки. Сторонние отметки недопустимы.