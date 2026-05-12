Названы важные нюансы хранения шин

Как правильно организовать хранение зимних шин, RT рассказал автоэксперт Дмитрий Попов. Он перечислил нюансы, которые продлят срок службы покрышек.

Эксперт выделил два допустимых способа. Первый — укладка покрышек друг на друга, так называемый «бутерброд». Второй — вертикальное размещение, когда шины ставятся вертикально или подвешиваются за специальные крюки. Но оба эти способа требуют регулярной смены положения. Попов объясняет: если шины сложены стопкой, каждые две-три недели необходимо перекладывать нижнюю покрышку наверх, а при вертикальном хранении колеса нужно проворачивать на 90 градусов с такой же периодичностью.

Кроме того, специалист обратил внимание на важность соблюдения правильной температуры и влажности в помещении, где хранятся шины. Там не должно быть слишком сухо и жарко или слишком влажно и холодно, подытожил автоэксперт.

