Эксперт назвал главные проблемы подержанных Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max

Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев провел детальный анализ китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max. Он выявил ключевые поломки, которые могут возникнуть у этих машин с пробегом.

По словам специалиста, кроссоверы, выпускаемые с 2020 года, имеют как типичные неисправности для машин этого сегмента, так и неожиданные проблемы. Среди них - коррозия на авто младше пяти лет и проблемы с электроникой.

Стоимость этих SUV на вторичном рынке начинается от 1,5 млн рублей.

Эксперт отметил, что обе модели оснащены исключительно турбомоторами.

Базовый 1,5 литровый двигатель на 147 л.с. с чугунным блоком и распределенным впрыском считается надежным. Он способен пройти до 400 тысяч километров, но сочетается только с передним приводом и вариатором.

Мотор 1,6 литра на версии Pro Max (150 л.с.) полностью алюминиевый, с непосредственным впрыском. Он требует бензин не ниже АИ 95 и имеет меньший ресурс - около 250 тысяч километров. Возможные проблемы для этого агрегата - нагар на впускных клапанах и засорение системы EGR.

Трансмиссия вызывает у эксперта больше всего вопросов. Вариатор WLY CVT25 теоретически выдерживает 250 тысяч километров, но уже после 100 тысяч начинается износ втулок, подшипников и ремня. Ремонт КПП затратен. Семиступенчатый "робот" с двумя "мокрыми" сцеплениями считается более удачным вариантом.

Подвеска кроссоверов не преподносит сюрпризов. Элементы ходят 80-120 тысяч километров, кроме стоек и втулок стабилизатора. Однако рулевые тяги и наконечники могут потребовать замены уже к 80-100 тысячам километров.

Наибольшие хлопоты для владельцев несут электронные системы. Отмечены перебои в работе ABS, которые устраняются перепрошивкой. Также зафиксированы сбои центрального замка, приводов багажника и электромеханического "ручника". Время от времени "зависает" блок вентилятора, медиасистема и дисплей климат-контроля.

