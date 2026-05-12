Эксперты обнаружили скрытую опасность для здоровья в новых машинах. При покупке нового автомобиля многие обращают внимание на особый «запах новой машины», однако далеко не всегда он приятный. Более того — эксперты немецких организаций ADAC и Fraunhofer-Institut пришли к выводу, что нередко это связано с выделением опасных для здоровья токсинов. Об этом пишет 110km.ru.

В исследовании участвовали четыре популярные в Европе модели — Volkswagen Golf eTSI, Hyundai Kona Hybrid, Dacia Spring и BYD Seal 6 DM-i Touring. Аналитики внимательно изучили вещества, которые выделяются из материалов отделки салона, а также насколько они опасны для человека. Оказалось, что токсичность напрямую зависит от температуры и возраста автомобиля.

Так, чем сильнее жара на улице и моложе машина, тем выше уровень летучих органических соединений — именно они образуют «запах новой машины». Наиболее опасным для здоровья является формальдегид — при длительном воздействии он считается канцерогеном, также последствия могут быть при контакте с бензолом, толуолом, этилбензолом и стиролом.

Согласно исследованиям, в стандартных условиях все автомобили укладываются в действующие нормы по токсинам. Однако при повышении температуры их уровень резко растёт, а особенно опасным оказался китайский электрокар: нормы были превышены в пять раз даже после проветривания. В европейских же моделях неприятный запах может сохраняться в течение нескольких месяцев.

Чтобы снизить риски для собственного здоровья эксперты рекомендуют проветривать салон перед началом поездки, использовать режим подачи свежего воздуха — особенно если в машине есть посторонние запахи. В первую очередь, делать это стоит в жару.