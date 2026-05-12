Примеру Kaiyi последуют некоторые другие китайские автобренды

Автомобильный эксперт Денис Гаврилов специально для "Российской газеты" оценил уход с российского авторынка марки Kaiyi.

"В сообщении Kaiyi не говорится о том, что дилерская сеть марки будет заниматься продажами новых автомобилей. Поэтому можно сделать вывод, что новые машины в этих автосалонах появляться не будут.

Продажи марки падали уже довольно продолжительное время и проект локализации не помог ей закрепиться в России. Бренд просто не смог спозиционировать себя в нашей стране.

Не исключено, что примеру Kaiyi последуют некоторые другие китайские бренды, продажи которых сейчас составляют меньше 50 автомобилей в месяц по всей России. В том числе, это могут быть марки, пытавшиеся наладить сборку в нашей стране. Но при таком объеме реализации и отсутствии серьезных маркетинговых программ сложно говорить об успешности этих брендов.

Российский авторынок сейчас в отличие от 2022-2023 гг. находится уже на другом этапе своего развития. Поэтому бренды с минимальной известностью и низкими объемами продаж, официально зашедшие в страну 3-4 года назад, в настоящее время вполне могут принять решение о прекращении реализации новых автомобилей", - сказал специалист.

