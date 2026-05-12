Как собирают современные мотоциклы Minsk

«За рулем» показал, как в Белоруссии собирают современные мотоциклы Minsk.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов побывал на белорусском «МотоВелоЗаводе», который выпускает мотоциклы под брендом Минск и велосипеды марки Аист.

Как рассказал эксперт, сейчас на предприятии работает 250 человек. В прошлом году было продано 65 тысяч велосипедов Аист и 7,5 тысяч мотоциклов Минск, а в этом году стоит цель нарастить производство и продажи.

Причем не только в Белоруссии, но и в России – уже сейчас и байки, и велосипеды «МотоВелоЗавода» можно купить в РФ.

Более того, как ранее рассказывал «За рулем», в России уже налажена и сборка мотоциклов Минск – их производят на мощностях Вяземского машиностроительного завода. А как собирают новые модели Минск на головном предприятии в Республике Беларусь? Смотрим!