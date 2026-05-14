Эксперт назвал топ-5 седанов с пробегом за 1 млн рублей

Эксперт "За рулем" Александр Виноградов проанализировал рынок и составил список из пяти самых надежных подержанных седанов в России стоимостью до миллиона рублей. Все машины в этом рейтинге - отечественного производства.

Виноградов подчеркивает, что важно не только оценить техническое состояние автомобиля, но и изучить его историю владения. Из-за популярности и простоты в обслуживании многие из этих машин раньше могли работать в такси, службах доставки и каршеринге. После корректировки пробега они часто попадают на вторичный рынок.

Первое место в рейтинге занимает дорестайлинговая Lada Vesta. Эксперт отмечает ее богатую комплектацию, надежность ключевых узлов, отличную устойчивость к коррозии, продуманную эргономику и вместительный багажник. Среди минусов - недостаток информации. Оптимальный выбор - седан с двигателем Nissan H4M и вариатором.

Второе и третье места разделили Hyundai Solaris и Kia Rio - родственные модели с похожими характеристиками. Однако стоит учесть их тонкое лакокрасочное покрытие, подверженное коррозии, ненадежную механическую коробку передач и двигатель Gamma 1.6, который может страдать от задиров в стенках цилиндров и низкого ресурса цепи ГРМ.

На четвертом месте - Volkswagen Polo калужской сборки. За миллион рублей можно найти автомобили 2019-2020 годов выпуска.

Замыкает топ-5 Renault Logan второго поколения. Среди недостатков - необходимость регулировать зазоры в клапанах. Механика надежна, а вариатор, в отличие от кроссоверов, работает стабильно.

