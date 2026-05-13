Какое давление в шинах нужно на трассе и почему это важно

Чаще всего на давление в шинах не обращают внимания. Ну подумаешь, чуть спустило или наоборот перекачал. А на самом деле именно от этого зависит очень многое: и как машина едет, и сколько проживет резина, и даже насколько безопасной будет поездка по трассе.

© ГлагоL

Если давление неправильное, шины начинают изнашиваться неравномерно. Перекачал — стирается середина протектора, как будто его «съедает» по центру. Недокачал — страдают боковины, и они быстрее приходят в негодность. В итоге вроде бы мелочь, а резину можно угробить раньше времени, отмечает автор канала «Автовыбор».

Но дело не только в шинах. Подвеске тоже достается. Шина — это, по сути, первый амортизатор. Если давление не то, машина начинает хуже гасить неровности, и вся нагрузка уходит в подвеску. А это уже ремонт, который никому не нужен.

Еще один важный момент — управляемость. Особенно на трассе, где скорость высокая. Даже небольшое отклонение от нормы может сделать машину более «нервной» или, наоборот, слишком ватной. А в критической ситуации это уже не шутки — там счет идет на секунды.

Теперь к главному вопросу: какое давление должно быть на трассе? Ответ простой — то, которое рекомендует производитель. Эти данные обычно указаны либо в инструкции к автомобилю, либо на наклейке внутри машины: на стойке двери или иногда в бардачке.

При этом важно учитывать загрузку. Если вы едете один — одно давление. Если в машине пассажиры и багаж — другое. Обычно для полной загрузки производитель рекомендует немного увеличить давление в задних колесах, чтобы машина лучше держала баланс.

Есть водители, которые специально перекачивают шины перед трассой, мол, так расход топлива меньше. Но по факту выгода там минимальная, а вот минусов хватает: хуже сцепление, быстрее износ и менее комфортная езда. Так что игра, честно говоря, не стоит свеч.

И еще один момент, о котором часто забывают: не нужно «подгонять» давление под скорость. Просто держите норму, указанную производителем, и все. А вот состояние самих шин — это уже отдельная история: если они изношены, то и максимальную скорость лучше снижать.

А вы меняете колеса сами? «ГлагоL» указал на пять ошибок, из-за которых шины изнашиваются вдвое быстрее.