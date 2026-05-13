Бульдозеры на распродаже: почему упало производство спецтехники

Строители приостановили закупки новых экскаваторов, бульдозеров и прочей строительной техники и больше заинтересованы сейчас в поддержании и ремонте уже имеющихся машин. В будущем из-за скачков спроса, считают эксперты, может случиться взрывной рост цен на строительный автопарк. А это, в свою очередь, будет заложено в себестоимость и цены квартир.

© Российская Газета

В 2025 году, по данным Росстата, количество основных спецмашин на стройках немного снизилось - с 43,9 тыс. штук до 42,7 тыс. Резко упало количество скреперов (с 400 до 200 штук), чуть уменьшилось число экскаваторов, бульдозеров, автокранов, грейдеров. Кранов на гусеничном ходу осталось столько же, а количество башенных кранов - выросло с 2,5 тыс. до 2,7 тыс. штук. Практически по всем позициям (кроме скреперов) увеличилась доля импортной техники.

Доля отечественной спецтехники на российском рынке в последние годы уверенно росла - в среднем она поднялась с 9% до 18%, говорит замдиректора ассоциации "Росспецмаш" Вячеслав Пронин. По некоторым видам достигла 60-65% (например, это автогрейдеры, тяжелые бульдозеры). Быстрыми темпами росла доля по асфальтоукладчикам, экскаваторам-погрузчикам. Не очень удалось ее поднять пока по технике массовых сегментов, где требуются тысячи машин - например, по фронтальным погрузчикам, экскаваторам.

Чтобы обеспечить бурное импортозамещение, производители в 2023-2024 годах инвестировали огромные средства в расширение производств, улучшение технологии, обучение людей, говорит Пронин. Но сейчас они оказались в сложном положении - из-за дорогих кредитов покупатели отказываются от закупок новой техники и держатся на старых запасах, ремонтируя уже имеющийся автопарк. Производители же соответственно сокращают выпуск продукции. За прошлый год падение производства спецтехники в деньгах упало на 31,1% к 2024 году, а в январе-феврале 2026 года падение составило уже 60% по сравнению с тем же периодом 2025 года, говорит Пронин.

"Заводы стоят. Огромное затоваривание готовой продукцией. Многие предприятия вынуждены сокращать персонал, увольнять людей, терять компетенции по производству. Дефицита спецтехники нет - сейчас рынок потребителя. Он может купить что угодно в любой момент с огромными скидками - но не имеет возможности этого сделать", - рассказывает эксперт.

С одной стороны, парк техники в стране достаточно большой, дефицита техники на стройках не наблюдается, говорит директор "АНТАРЕС-НТ" Александр Михайлов. Но, даже если брать период с 2018 года, то, хотя и снижается, но остается высокой доля техники с истекшим сроком службы. Если в 2018 году такой было 40%, а в 2020 году - 35%, то в 2025 году это всё ещё около 27%. То есть каждый третий кран выработал нормативный ресурс. Также велика зависимость от импорта. Доля зарубежных башенных кранов, к примеру, выросла с 33-35% в 2018-2019 годах до более чем 50% в 2025 году.

Парадокс в том, что техники в целом много, но нужной в определенных ситуациях не всегда хватает, отмечает Михайлов. К примеру, сохраняется дефицит в сегменте тяжелых и специализированных кранов под сложные промышленные, модульные проекты.

Пока самая болезненная точка - дефицит оригинальных запчастей и комплектующих на зарубежную технику и сервисное обслуживание, считает президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. После ухода европейских и японских производителей с рынка РФ поставки оригинальных деталей резко сократились, а логистика через параллельный импорт приводит к длительным срокам ожидания, росту цен и увеличению доли неоригинальных или поддельных запчастей.

При этом из-за дороговизны новой техники, связанной, помимо прочего, с введением новых коэффициентов утильсбора, растет спрос на бывшие в употреблении машины и их аренду при минимальном наличии гарантийных обязательств, говорит Глушков. Сокращение числа официальных сервисных центров вынуждает владельцев обращаться к независимым мастерским, где качество обслуживания и гарантии существенно ниже. Для помощи владельцам техники НОСТРОЙ разработал критерии добросовестности для сервисных центров.

"Наши эксперты лично выезжают в эти сервисные центры, проводят аудиты, чтобы убедиться в наличии необходимого количества запасных частей и комплектующих, следят за соблюдением сроков сервисного обслуживания", - рассказывает Глушков.

Цепочки поставок запчастей выстроены, но рынок все равно остается зависимым от логистики и сроков поставки, говорит Михайлов. В ближайшее время, по его мнению, рынок будет развиваться достаточно сдержанно, без резкого роста. Строители будут постепенно обновлять парк техники, доля импортной техники станет расти, усилится интерес к аренде и лизингу вместо покупки.

В то же время себестоимость отечественной продукции растет, в том числе и из-за высоких ставок по кредитам. По словам Пронина, сокращение производства вынуждает производителей перекладывать стоимость займов за новое оборудование на меньшее количество продукции (раньше платеж раскладывали, условно, на тысячу экскаваторов, сейчас - на сотню). Цены на технику пока растут на уровне инфляции - предприятия пока держатся за счет отсутствия прибыли и инвестиций, говорит эксперт.

Зарубежные производители, работающие, как правило, не только на российском рынке, с нашими предприятиями конкурируют ценами, объясняет Пронин: любую цену наших производителей они перебивают на 30%, поскольку имеют возможность перераспределять прибыль с рынков других стран.

Ситуация обострится, когда начнет возвращаться спрос. Активно работающие зарубежные предприятия достаточно быстро смогут прийти на растущий рынок и предложить свой продукт. Нашим же заводам, которые были вынуждены законсервировать оборудование и уволить обученный персонал - потребуется время, чтобы нарастить объемы производства. Это от нескольких недель до нескольких лет. "Но как только конкуренция с отечественным производителем прекратится, то зарубежные компании ничто не будет останавливать, и цены на технику поднимутся. Что мы уже видим на примере автопрома, - подчеркивает Пронин.