Россиянам объяснили состояние психики при угоне машины

Угон автомобиля — это не только потеря имущества. Что в этот момент происходит с психикой человека и как пережить эту ситуацию, «Ленте.ру» рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова.

По словам специалиста, при угоне машины человек сталкивается с куда более глубоким ударом: рушится ощущение безопасности, контроля и стабильности. «Привычный мир внезапно становится непредсказуемым, и это запускает острую стрессовую реакцию. В такой ситуации любые эмоции — нормальны. Тревога, злость, паника, растерянность — естественный ответ психики на кризис», — объясняет эксперт.

Она отмечает, что проблема начинается не с самого факта угона, а с его интерпретации. Любые обвинения себя буквально «добивают» изнутри. «Главная задача пострадавшего от угона — остановить внутренний поток обвинений и подумать, что можно сделать прямо сейчас. Даже маленькое действие возвращает чувство контроля», — говорит Ликунова. По ее словам, именно действие снижает тревогу быстрее всего. Обращение в полицию, звонок в страховую, фиксация деталей — каждый шаг дает мозгу сигнал, что ситуация под контролем. Бездействие в такой момент, наоборот, будет усиливать тревогу.

Психолог назвала распространенной ошибкой обесценивание своих чувств. «Фразы вроде "это всего лишь машина" не помогают, а подавляют эмоции. Если вам плохо — значит, это важно. Подавленные переживания не исчезают, а накапливаются и возвращаются с большей силой», — подчеркивает эксперт. Но в такой непростой момент не стоит поддаваться катастрофизации. «Мозг склонен дорисовывать худшие сценарии, но это иллюзия. Реальность всегда проще, чем наши страхи. Возвращайте себя в "здесь и сейчас" и фокусируйтесь на конкретных шагах», — рекомендует Ликунова.

Разговор с близкими в данной ситуации будет способом восстановления. Переживать любой кризис в одиночку гораздо сложнее. «Сохраните хотя бы часть привычной жизни: утренний кофе, прогулки, типичные ритуалы. Все это создает ощущение опоры в хаосе. Угон автомобиля — болезненное событие, но не приговор. Способность действовать, принимать решения и восстанавливаться остается с вами. Значит, вы сильнее, чем думаете», — подытожила кризисный психолог.

