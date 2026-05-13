Названы основные проблемы с гарантийным ремонтом китайских авто в России

Владельцы автомобилей китайских марок сталкиваются с проблемами, когда заходит речь о гарантийном ремонте, рассказали специалисты в сфере автоиндустрии.

По оценке специалистов в автомобильной сфере, проблемы с современными китайскими автомобилями начинаются, когда те проходят 30 000-40 000 км.

Главным слабым местом машин из КНР является электроника, рассказал изданию "Автовзгляд" директор департамента по работе с партнерами СТО Uremont Александр Петров. По его словам, наиболее часто фиксируются поломки экранов, нередки также сбои в работе электронных "помощников".

Общим слабым местом является медиацентр, климат-контроль, камеры - системы кругового обзора и парктроников, особенно при низких температурах, рассказал специалист.

По словам менеджера компании Marshall Евгения Матвеева, у ряда китайских автомобилей зимой самопроизвольно опускались стекла. Также система экстренного торможения может сработать самопроизвольно, кроме того, нередко на приборной панели загораются индикаторы ошибок, которые затем также необъяснимо сами гаснут.

Серьезная проблема состоит в том, что отремонтировать такие машины по гарантии у клиентов получается не всегда. Как отметил Петров, дилеры могут квалифицировать такие неисправности как "некритичные" или списывать их на якобы неправильную эксплуатацию со стороны собственника.

Еще один пласт проблем связан с коррозией кузова. Ее следы наиболее часто проявляются у китайских машин на колесных арках и над лобовым стеклом. Такое происходит уже в первые год-два активной эксплуатации. Все дело в отсутствии оцинковки ряда элементов, чаще всего - наиболее высоко расположенных элементов - капота, кузовных стоек и крыши. По мнению Петрова, современные китайские машины начинают ржаветь быстрее, чем сопоставимые по возрасту корейские модели.

